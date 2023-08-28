Yahyalı'da Sağanak Yağış Sel Baskınlarına Yol Açtı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sonucu sel meydana geldi. Sel sularının getirdiği topraklar yollarda bozulmalara neden olurken, bazı araçlar da zarar gördü. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, selin meydana geldiği yerlerde inceleme yaptı.

Kayseri'de sağanak yağış sele neden oldu

KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. İlçede sel sularının getirdiği topraklar yollarda bozulmalara neden olurken, selde bazı araçlarda zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, İlçe merkezi ve Yenice Mahallesi'nde aşırı yağışlar sonucu sel meydana geldi. Sel sularının getirdiği topraklar bazı yollarda bozulmalara neden olurken, yağışla birlikte ev ve işyerlerini de su bastı. Hasarın meydana geldiği bölgelerde jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Selde bazı araçlarda zarar gördü.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'de selin meydana geldiği yerlerde inceleme yaptı.