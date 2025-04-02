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Volkan Konak sanki öleceğini hissetmiş! Köy muhtarı mezarlıkta geçen diyaloğu anlattı

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Konserde hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak, bugün memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlanacak. Ünlü sanatçının ölümünde 3 ay önce gömülmek istediği mezarlığa gittiği ve muhtarın karşı çıkmasına rağmen mezarını seçtiği "Ben hesapladım, benim öleceğim zaman buraya geliyor" diyerek vasiyet ettiği ortaya çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konser sırasında fenalaşarak yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi, İstanbul'daki cenaze töreninin ardından havayolu ile memleketi Trabzon'a getirildi.

CEVİZ AĞACININ ALTINA GÖMÜLMEYİ VASİYET ETTİ

Ünlü sanatçının cenazesi, baba ocağı Trabzon'un Maçka ilçesinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Güney Mahallesi'nde toprağa verilecek. Yaklaşık 3 ay önce memleketine gelerek babasının mezarını ziyaret eden Volkan Konak'ın babasının mezarında sabaha kadar şarkı söyleyerek ağladığı ve eşi, ablası ve kuzenine mezarlıktaki bir ceviz ağacının altına gömülmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı.

Volkan Konak sanki öleceğini hissetmiş! 3 ay önce muhtara mezar yerini bile söylemiş

SANKİ ÖLECEĞİNİ HİSSETMİŞ

Güney Mahallesi Muhtarı Oktay Koçhan, Volkan Konak'ın geçtiğimiz aylarda mezara gelerek vasiyetini verdiğini belirterek, "2-3 ay önce geldi. Gece saat 2'lerde beni çağırdılar. Ablası, eşi, kuzeni ile beraber mezara gittik. Orada babasının mezarına yattı, şarkı söyledi ve ağladı. 'Beni ceviz ağacının altına gömün' dedi. 'Vasiyetimdir, beni buraya gömün' dedi. Ben de 'Volkan ağabey sırayla gidiyor, olmaz, uzak kalıyor' dedim. 'Ben hesapladım, benim öleceğim zaman buraya geliyor' dedi. Onu söyledikten sonra kimse ölmedi. Böyle olunca ablası, eşi ve kuzeni ile mezar yerini belirledik. Ceviz ağacının altında oturduğumuz bank vardı, orayı açtık. Babasının mezarına yatıp şarkılar söylemişti. Gün ağarana kadar oradaydık" ifadelerini kullandı.

Volkan Konak sanki öleceğini hissetmiş! 3 ay önce muhtara mezar yerini bile söylemiş

Volkan Konak sanki öleceğini hissetmiş! Köy muhtarı mezarlıkta geçen diyaloğu anlattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Yaşam
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