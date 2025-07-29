Vatandaşlar tedirgin! Denize giren yanıklarla çıkıyor

Vatandaşlar tedirgin! Denize giren yanıklarla çıkıyor
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Antalya başta olmak üzere Akdeniz sahillerinde denize giren vatandaşlar, ciltte yanma, kaşıntı ve kızarıklık şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Uzmanlara göre deniz suyu sıcaklığının 31 dereceye çıkması, zararlı mikroorganizmaların artmasına ve ciltte tahrişe neden oluyor. Özellikle şamandıra iplerine temas edenlerde şikayetler yoğunlaştı.

Akdeniz sahillerinde denize giren birçok vatandaş, son günlerde ciltlerinde kaşıntı, yanma ve kızarıklık şikayetleriyle hastanelere başvuruyor. Uzmanlar, bu rahatsızlıkların artan hava sıcaklıkları nedeniyle deniz suyunda oluşan mikroorganizma çoğalmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Hava 45, Su 31 Dereceyi Gördü

Başta Antalya olmak üzere Akdeniz kıyılarında sıcaklık alarm veriyor. Kentte hava sıcaklığı 45 dereceye çıkarken, deniz suyu sıcaklığı da 31 dereceye ulaştı. Bu olağan dışı durum, deniz ekosistemini etkileyerek zararlı mikroorganizmaların hızla çoğalmasına neden oldu.

Vatandaşlar Hastanelere Koştu

Ekol TV'den Hafize Korkmaz'ın aktardığına göre, Antalya'da denize giren birçok kişi vücutlarında kaşıntı, kızarıklık ve sivilce benzeri cilt reaksiyonları nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Özellikle çocuklar ve hassas cilt yapısına sahip bireylerde şikayetler daha sık görülüyor.

Bir vatandaş yaşadığı rahatsızlığı şöyle anlattı:

"Denize girdikten sonra vücudumda yanma ve kaşıntı başladı. Sırtımda ve kollarımda sivilceye benzer kızarıklıklar çıktı."

Uzmandan Uyarı: Mikroorganizmalara Dikkat

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yüksek sıcaklıkların deniz suyunun kalitesini bozduğuna dikkat çekti. Gökoğlu, özellikle denizde bulunan eski şamandıra ipleri ve mantar bariyerlerde çoğalan mikroorganizmaların, ciltle temas ettiğinde elektrik çarpmasına benzer yanma hissi oluşturabileceğini belirtti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Deek ki acil servise koşmuşlar. Mhrs den randevu için de Aile Hekimliklerine başvuru zorunluğu getirildiğine göre ya özel hastanelere ya da acil servislere yönelmek zorunda kalınacaktır. Aile hekimine ilaç yazdırmaya gidenler vb hekimle birlikte zorda kalacaktır

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