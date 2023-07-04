Van Gölü'nde dolunay mest etti

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Van Gölü üzerinde yükselen dolunay izleyenleri mest etti. İlk çıkış anında kızıl renklere bürünen dolunay, Van Gölü üzerinde yükseldikçe oluşturduğu yansımayla oluşan yakamoz hayran bıraktı. İlçenin öğretmen evi sahilinde bulunan iskeleye inen vatandaşlar da göl üzerinde yükselen dolunayın oluşturduğu görsel şöleni hem izledi hem de cep telefonları ile kayıt altına alındı.