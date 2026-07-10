Van Gölü Havzası'nda Endemik Kelebek Türleri Fotoğraf Tutkunlarını Büyülüyor

VAN Gölü Havzası, zengin doğal yaşamı ve endemik kelebek türleriyle doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen doğa fotoğrafçıları, yalnızca Van'da görülen kelebek türü olan 'Rose'nin Çokgözlüsü'nü görüntülemenin mutluluğunu yaşadı. Fotoğraf tutkunları, bu kelebeğin yaşam alanının da koruma altına alınmasını istedi.

Yüksek rakımlı dağları, zengin florası ve elverişli doğal yapısıyla birçok canlı türüne yaşam alanı sunan Van Gölü Havzası, endemik kelebek çeşitliliğiyle öne çıkan bölgeler arasında bulunuyor. İlkbahar ve yaz aylarının farklı dönemlerde görülen kelebek türleri, her yıl yerli ve yabancı çok sayıda doğaseveri bölgeye çekiyor. Bölgeye gelenler, endemik türleri doğal yaşam alanlarında görüntüleyerek kayıt altına alırken, havzanın biyolojik çeşitliliğine ilişkin incelemelerde bulunuyor. Van Gölü Havzası, kelebek gözlemciliği, doğa fotoğrafçılığı ve biyolojik çeşitlilik araştırmaları kapsamında her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

'ÇOK DEĞERLİ BİR KELEBEK TÜRÜ'

Türkiye'nin farklı kentlerinden kelebek gözlemcileri de Alman bilim insanları tarafından sadece Van'ın Kurubaş Geçidi'ndeki dar bir alanda yaşadığı tespit edilen Rose'nin Çokgözlüsü'nü görüntülemek için Van'a geldi. Siirt'ten gelen kelebek gözlemcisi Nihat Kaymaz, 2012 yılından bu yana kelebek gözlemciliği yaptığını belirterek, "Bugün arkadaşlarımızla birlikte Rose'nin Çokgözlüsü'nü görüntülemek için Van'a geldik. Ankara, İzmir ve Balıkesir'den gelen arkadaşlarımız da var. Dünyada sadece Van'da bulunan çok değerli bir kelebek türü. Onu fotoğrafladığımız için çok mutluyuz. Ancak bu kelebeğin yaşadığı alan çok küçük ve özel olmasına rağmen korunmuyor. Küçük ve büyükbaş hayvanlar alana girerek bitki örtüsünü tahrip ediyor. Bu durum kelebeğin yaşamını tehdit ediyor. Yetkililerden isteğimiz, bu alanın bir an önce koruma altına alınması ve çevrilmesidir. Yurt dışından bile bu kelebeği görmek için gelen gözlemciler var. Bu nedenle mutlaka korunması gerekiyor" dedi.

'GÜZEL KARELER YAKALAMAYI BAŞARDIK'

İzmir'den gelen doğa fotoğrafçısı Mustafa Kuş ise yaklaşık 15 yıldır kuş, son 10 yıldır da kelebek fotoğrafçılığı yaptığını belirterek, "Kelebek çekmek için Türkiye'nin birçok yerine gittim. Van ve Hakkari'ye de endemik türleri görüntülemek amacıyla geldim. Rose'nin Çokgözlüsü'nü çekmeyi başardık ve bundan büyük mutluluk duyduk. Dört gün önce aynı alana gelmemize rağmen kelebeği görememiştik. Bugün ise çok güzel kareler elde ettik. Önümüzdeki birkaç gün daha arazide çalışmalarımız sürecek" diye konuştu.

'KELEBEK TURİZMİ BAŞLI BAŞINA BİR SEKTÖR'

Van'ın endemik türler açısından önemli bir merkez olduğunu belirten Foto Muhabiri Ali İhsan Öztürk ise "Zaman zaman doğaya çıkarak endemik türleri görüntülüyoruz. Dünyada sadece Van'ın Kurubaş bölgesinde bulunan Rose'nin Çokgözlüsü'nü görmek için Japonya, Avustralya, Amerika başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden doğaseverler geliyor. Bu türün uçuş dönemi yaklaşık bir ay sürüyor. Bunun yanında Mirza kelebeği ve İran Çokgözlüsü gibi başka endemik türlerimiz de bulunuyor. Kelebek turizmi başlı başına bir sektör. Kentimizde bu potansiyelin değerlendirilmesi gerekiyor. Sürekli farklı ekipler gelerek kentin çeşitli noktalarında gözlem yapıyor. Rose'nin Çokgözlüsü'nün bulunduğu alan ise ilk olarak Alman gözlemciler tarafından kayıt altına alınmış" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı