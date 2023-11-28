Van'da karla kaplanan yaylalardan hayvanlarını kent merkezine getiren besiciler zorlu yolculuk yaşıyor

Van'ın Gürpınar ilçesinde, yaz boyunca küçükbaş hayvanlarını otlattıkları yaylalar karla kaplanan besiciler, sürülerini günler süren zorlu yolculuğun ardından kent merkezindeki ağıllara ulaştırmaya çalışıyor.

Hayvanlarından daha fazla verim almak ve yemden tasarruf etmek amacıyla ilkbaharda çıktıkları yaylalarda aylarca kalan besiciler, kar yağışının başlamasıyla kırsal mahallelere dönmeye başladı.

Gürpınar'daki yaylalardan 7 gün önce yüzlerce küçükbaş hayvanla yola çıkan 5 besici, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nden güçlükle ilerleyebildi.

Günler süren yolculuklarında zorlu doğa koşullarıyla da mücadele eden besiciler, arazilerin karla kaplanması nedeniyle hayvanlarını beslemekte sıkıntı yaşadı.

Hayvan sahiplerinden Tahir Sönmez, AA muhabirine, havaların soğuması ve karın yağmasıyla sürülerini yaylalardan indirdiklerini söyledi.

Sürüsünü Gürpınar'ın Akdoğu Mahallesi'nden arazi yoluyla Tuşba'nın Beyüzümü Mahallesi'ndeki ağıllara götürmeye çalıştıklarını belirten Sönmez, şöyle konuştu:

"Toplamda yaklaşık 110 kilometrelik yolu yaya olarak ilerliyoruz. 7 gündür yollardayız. Hayvanları olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün boyunca yol güzergahındaki bir çiftliğe bırakabildik. 2 gece de dışarıda kaldık. Kar, fırtına, yağmur gibi zorlu koşullara karşı mücadele veriyoruz. Normal şartlarda hayvanları araçlarla götürmemiz lazım ancak maliyetler arttığı için bu şekilde hem yemden hem de nakliye ücretinden tasarruf etmeye çalışıyoruz. Toplamda 800 baş sürümüzü 5 kişiyle eve ulaştırmaya çalışıyoruz."

"Hava güzel olunca keyifli oluyor"

Sürüsünü Gürpınar'ın Kırkgeçit Mahallesi'ndeki yaylalarda otlatan Mehmet Berge ise bu kışın çetin geçmesini beklediklerini dile getirdi.

Hayvanları yemden tasarruf etmek için araziye çıkardıklarını anlatan Berge, "Maliyetler baya yükselmiş durumda. Bu nedenle yaylada ne kadar fazla kalırsak bizim için iyi oluyor. Hava güzel olursa bizim için zaman daha keyifli geçiyor. Çay yapıp, içiyoruz, arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Ama hava şartları kötü olursa tek işimiz koyunlarla ilgilenmek oluyor." dedi.

Koyunlarını Gürpınar'ın Örmeli Mahallesi'ne götüren Seyfettin Ateş de "Yayladan gelen koyunları seçiyoruz. Halen arazi şartlarında otlayabilecekleri ayırıyoruz. Kar iyice bastırana kadar arazide otlatacağız. Daha sonra ağıllara alıp, bahar aylarına kadar ağılda bakacağız. Bu yıl kar geçen yıla göre erken yağdı." ifadelerini kullandı.