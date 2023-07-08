Van'da çobanlar büyükbaş hayvanları serinletmek için Van Gölü'nde yüzdürüyor
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Van Gölü'nde çobanlar, sıcaktan bunalan büyükbaş hayvanları serinletmek için göle sokuyor ve tekrar otlatıyor.
Van'da çobanlar, havanın ısınmasıyla sıcaktan bunalan büyükbaş hayvanları serinletmek için Van Gölü'nde yüzdürüyor.
Gevaş ilçesinde çobanlık yapanlar, büyükbaş hayvanlarını göl kıyısındaki bölgelerde otlatıyor.
Çobanlar, Akdamar Adası'nın karşı kıyılarında gün boyu besledikleri hayvanların, sıcaklığın arttığı saatlerde de serinlemeleri için Van Gölü'ne girmesini sağlıyor.
Bir süre suda kaldıktan sonra gölden çıkarılan hayvanlar, tekrar otlatılarak sahiplerine teslim ediliyor.
Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Yaşam