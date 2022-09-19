Van'da çekilen görüntü yine ortalığı ayağa kaldıracak! Efsane geri dönüyor

Van'da kaydedilip sosyal medyada paylaşılan bir görüntü çok ses getirdi. Sosyal medya kullanıcıları, Van Gölü canavarına atıfta bulunarak "Efsane geri dönüyor" yorumunda bulundu.

Türkiye'de bir döneme damga vuran olaylardan biri şüphesiz Van Gölü canavarının görüldüğü iddiası. Yıllardan bu yana zaman zaman Türkiye'de gündem olan konuyla ilgili sosyal medyada son paylaşılan görüntü büyük etki yarattı.

SUDA SÜZÜLÜRKEN GÖRÜLDÜ

Van Gölü'nde kaydedilen görüntülerde bir deniz canlısının suda süzüldüğü görüldü. Ancak canlı objektiflere net olarak yansımadı. Görüntülerin montaj olabileceği de iddialar arasında.

"EFSANE GERİ DÖNÜYOR"

Söz konusu görüntüler, sosyal medyada da çok sayıda izlenme aldı. Sosyal medya kullanıcıları video hakkında "Van Gölü canavarı efsanesi geri dönüyor" yorumunda bulundu.

VAN GÖLÜ CANAVARI NEDİR?

Van Gölü Canavarı, Van ve Bitlis illeri arasında yer alan Van Gölü'nde yaşadığı ileri sürülen efsanevi bir yaratıktır. 1993 yılına dek kaynaklarda adından hiç söz edilmeyen yaratığı, bugüne dek gördüğünü iddia eden çok sayıda kişi bulunmaktadır.