Uzungöl'de Kayıp Suudi Çocuk İçin Arama Çalışmaları 5. Günde

Uzungöl'de Kayıp Suudi Çocuk İçin Arama Çalışmaları 5. Günde
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Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan turizm merkezi Uzungöl'de, gezinti sırasında dereye düşerek kaybolan 9 yaşındaki Faisal Ramzi Alshaikh için arama çalışmaları 5. gününe girdi. Suudi ailenin desteğiyle devam eden arama faaliyetleri, deredeki yüksek debi nedeniyle güçlükle ilerliyor.

TRABZON'un Çaykara ilçesinde turizm merkezi Uzungöl'de gezinti sırasında düştüğü derede akıntıya kapılarak kaybolan Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh'u (9) arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde turizm merkezi Uzungöl'de dereye düşüp, kaybolan Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh'u arama çalışmaları sürüyor. Suudi ailenin su içmek ve gezinti amaçlı dere kenarına indiği sırada dengesini kaybeden çocuğu Faisal Ramzi Alshaikh'un suya düştü. Çocuğunun akıntıya kapıldığını gören baba dereye atladı ancak çocuğunu kurtaramayarak telefon sinyalinin çekmediği bölgeden koşarak yola çıktı. Bu sırada rastladığı Uzungöl esnafı Emre Aygün'den yardım istedi. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD, AKUT, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HERHANGİ BİR İZ YOK

Ekipler, kayıp çocuk için arama çalışması başlattı. Eriyen kar suları nedeniyle dere debisinin yüksek olması çalışmaları güçleştirirken, bölge halkının da destek verdiği çalışmalardan 4 gündür sonuç alınamadı. Devam eden arama çalışmalarında Faisal Ramzi Alshaikh'a ait henüz bir ize rastlanılmazken, 100'ü aşkın ekip, dalışlar yaptığı dere boyunca, kepçe kovasına çıkıp demir çubuklarla dere yataklarında, büyük ve aralıklı taşlar arasında da kontroller yaparak 5'inci günde de Faisal Ramzi Alshaikh'u arıyor.

BÜYÜKELÇİ TRABZON'A GELDİ

Bu arada Suudi ailenin endişeli bekleyişi sürerken, aileye destek olmak amacıyla Trabzon'a gelen Suudi Arabistan Krallığı'nın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ile Uzungöl'e giderek arama çalışmalarını inceledi. Büyükelçi Abu Al-Nasr, arama çalışmaları için yetkililere teşekkür etti.

Haber-Kamera: Salim SARIKOÇ/ÇAYKARA (Trabzon),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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