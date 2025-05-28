Uzungöl'de Kaybolan Faisal İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Uzungöl'de Kaybolan Faisal İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Uzungöl bölgesinde, ailesiyle kaldığı otelin bahçesinde futbol oynarken akıntıya kapılarak kaybolan 9 yaşındaki Suudi çocuk Faisal Ramzi Alshaikh için arama çalışmaları 3. günde devam ediyor.

Derede kaybolan Faisal'i arama çalışmalarında 3'üncü gün (2)

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, turizm merkezi Uzungöl'de gezinti sırasında düştüğü derede akıntıya kapılarak kaybolan Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh'un (9) olaydan bir süre önce ailesiyle kaldığı otelin bahçesinde top oynadığı görüntüler ortaya çıktı. Otelin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde; ailesiyle birlikte futbol oynayan çocuğun neşeli olduğu anlar yer aldı.

Haber: Salim SARIKOÇ KAMERA: TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Yeniden Refah Partisi'nden 'Yeni Anayasa' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz

Yeni Anayasa çalışmasına tek şartla destek verecek
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Herkes ekran başına! Bütün dünyanın merakla beklediği final maçı şifresiz kanalda

Bütün dünyanın merakla beklediği final maçı şifresiz kanalda
Malatya'da sağanak yağış sonrası hastane tavanı çöktü

Sağanak yağış sonrası hastane bu hale geldi
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İtirafçı olan ortağından İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Cumhurbaşkanı adayıyım

Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna Ali Babacan'dan çok net yanıt
Almanya ve Ukrayna, uzun menzilli silah üretimi için anlaştı

Almanya ve Ukrayna'dan Rusya'yı kızdıracak hamle
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek anjiyo oldu

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı apar topar ameliyata alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.