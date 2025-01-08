Uyku Danışmanı Esra Teymur Şimşek'ten Bebeklerde Sağlıklı Uyku İçin Pratik Öneriler

Haberler.com Yönetim Kurulu Üyesi ve Uyku Danışmanı Esra Teymur Şimşek, bebeklerin sağlıklı gelişimi için uyku düzeninin önemine dikkat çekti. Uyku eğitiminin bazı ebeveynlere sevimsiz bir kavram gibi gelebileceğini belirten Şimşek, "İsterseniz uyku düzeni, isterseniz uyku sistemi deyin ama mutlaka bebeklerinizin uyku alışkanlıklarını düzenleyin. Bu, onların biyolojik bir ihtiyacıdır" dedi.

Şimşek, bebeklerin dünyaya geldiklerinde uyumanın bir ihtiyaç olduğunu bildiklerini ancak gece ve gündüz ayrımını yapamadıkları için ebeveyn müdahalesinin şart olduğunu ifade etti. "İlk 4 ay boyunca bir bebeğin desteksiz uyuması zordur. Bu dönemde patron bebek olur. Bebeğiniz nasıl isterse öyle uyuyacak; emerek, sallanarak veya yanına uzanarak. İlk 120 gün boyunca bebeğinizden ayrılmayın ve onu dilediği gibi uyutun. Ancak gece ve gündüz farkını mutlaka öğretin" şeklinde konuştu

Bebeklere Gece ve Gündüz Ayrımını Öğretmek Şart

Şimşek, bebeklere gece ve gündüz farkını öğretmenin yollarını da açıkladı: " Sabah 6-7 gibi bebeğinizi mutlaka uyandırın ve odadan çıkararak günü başlatın. Gündüz, bebeğin yaşına ve haftasına göre ne kadar uyuyacağına dair bilgilerden faydalanarak bir rutin oluşturun. Akşam 6-9 arası uyku saati düzenleyin ve uyku öncesi rutinler oluşturun."

Uyku Öncesi Rutin: Banyo ve Kitap Okuma

Şimşek bebeklerin uykuya geçişini kolaylaştırmak için her gün suyla temasın önemli olduğunu söyledi: "Banyo yapmak, bebeğin hem elektriğini alır hem de onu rahatlatır. Gündüz bitti, gece başlıyor mesajını vermek için bu harika bir yöntemdir. Eğer büyük bir banyo yapmak mümkün değilse bile, elini ve yüzünü yıkayın."

Ayrıca, bebeğe kitap okumanın hem uyku düzenine katkı sağladığını hem de iletişim açısından önem taşıdığını belirten Şimşek, şu tavsiyede bulundu: "Doğduğu andan itibaren bebeğinize uyku saatinde kitap okuyun. Anne ve babanın ses tonu bebek için çok rahatlatıcıdır. Böylece kitap okuma alışkanlığı ile gece uykusunun bir rutine dönüşmesini sağlayabilirsiniz."

Şimşek, ebeveynlerin bu önerilere düzenli olarak uyması halinde bebeklerin kısa sürede sağlıklı bir uyku alışkanlığı kazanacağını sözlerine ekledi.