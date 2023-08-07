Uşak'ta Gurbetçi Festivali Yoğun İlgi Gördü

UŞAK (İHA) – Uşak'ta 3 gün boyunca birbirinden eğlenceli anlara sahne olan Gurbetçi Festivali, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Festival boyunca yapılan sportif faaliyetler, eğlenceli şovlar ve rekabet dolu yarışmalar Yeşil Karaağaç Doğal Yaşam Merkezini süsledi.

Memleket hasreti çeken gurbetçilerin ve Uşak halkının yaz boyunca keyifli vakit geçirmesi için birçok etkinlik düzenleyen Uşak Belediyesi, Gurbetçi Festivaliyle yaza damgasını vurarak binlerce kişiyi Yeşil Karaağaç Doğal Yaşam Merkezi'nde bir araya getirdi. Üç gün boyunca festivalde stant kuran esnafları ziyaret eden Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, ayrıca çadır kamp alanı ve karavan alanında vatandaşlarla buluşarak sohbet etti.

Festivalin üçüncü günü de dopdolu geçti

Gün boyu aktif olan lunapark, sandal turları, ring ve sirk gösterileri, kemankeş, karaoke ve bubble show gibi birçok aktivite, büyük küçük demeden her yaşa hitap etti. Bunların yanı sıra jetfoiler, jetcar, uçurtma gösterisi, yağlı güreş gösterisi ve Janset rap müzik gösterisi gibi birbirinden eğlenceli etkinlikler gurbetçilerle buluştu. Ardından sahne sırasının Hakan Işık'a geçtiği saatlerde alana akın eden vatandaşlar ritmin en güzel haliyle buluştu. Son olarak sahneye çıkan Ekin Uzunlar yoğun ilgiden dolayı mutlu olduğunu belirterek, böyle güzel bir etkinlikte yer aldığı için Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a teşekkürlerini iletti. Karadeniz şarkılarıyla hem eğlenip hem de hüzünlenen vatandaşlar, kemençenin hoş sedasıyla geceyi noktaladı.

Uşak'ın gururu başarılı kadınlar

Başarılı sonuçları ve gösterdikleri azimleriyle 3. Lig'i şampiyon tamamlayan Uşak Belediyesi Kadın Futbol Takımı, şampiyonluk kupasını bir kez de Gurbetçi Festivali sahnesinde kaldırdı. Uşaklıların göğsünü kabartan sporcular kupalarını Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın elinden aldı.

Spora verdikleri desteğin altını çizerek mutluluğunu belirten Çakın, "Uşak şehri sporda, sanatta ve kültürde çok ciddi anlamda ilerleme kaydediyor. Bunun en büyük göstergelerinden bir tanesi de Uşak Belediyesi Kadın Futbol Takımı'mız. Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana amatör sporlara, altyapıya çok büyük yatırımlar gerçekleştirdik. ve bu çalışmaların meyvelerini almaya devam ediyoruz. İlk olarak U-17 Erkek Futbol Takımı'mız Türkiye şampiyonu olmuştu, şimdiyse Kadın Futbol Takımı'mız 3. Lig'de şampiyon oldu ve şehrimizi 2. Lig'de en iyi şekilde temsil edecekler. Zira bizim kadınlarımız iş hayatında, kültürde ve sanatta olduğu gibi bütün spor dallarında da oldukça başarılı. Biz de belediye olarak altyapıya ve amatör sporlarımıza desteğe devam edeceğiz. Huzur Park'ta yapımı devam eden altyapı tesislerimiz sayesinde bundan sonra da pek çok Uşaklı sporcumuza destek olacağız." dedi.

Vatandaşlardan festivale büyük ilgi

Festivale katılan Yeliz Özdemir, "Festival çok eğlenceli, birbirinden güzel kaliteli etkinlikler var. Büyük küçük demeden herkes eğleniyor. Benim öğrencilik hayatım da burada geçmişti. O zamandan bu zamana belediye çalışmalarında çok büyük yol kat etti. Çalışmaları için Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a teşekkür ederiz." dedi.

Avusturya'dan gelen Emine Yıldız, "Kuzenimin tavsiyesiyle geldik ve festival alanını çok beğendik. Büyük küçük herkesin ilgisini çeken bir etkinlik olmuş. Belediye Başkanı Mehmet Çakın daha önce Avusturya'da düzenlenen bir hayır etkinliğine gelmişti, orada tanışma imkanı bulmuştuk. Şimdi burada olmak bizi çok mutlu etti, bu etkinlik için çok teşekkürler." dedi.

Esnaflardan Başkan Çakın'a teşekkür

Lavanta Denizi standının sahibi Deniz Öziş, "Başka festivallere de stant kurmuştuk fakat buradan aldığımız keyfi ve verimi başka bir yerden almadık. Alanda bulunan esnafları tek tek ziyaret edip, bize de böyle bir etkinlikte bulunma fırsatı sunduğu İçin Mehmet Çakın'a teşekkür ederim." dedi.

Pinrayy Butik standıyla alanda bulunan Pınar Yalçın, "Festival çok güzel geçiyor, birçok festival oldu Uşak'ta ama en tat aldığım ve eğlendiğim bu oldu. Her yer cıvıl cıvıl ve çok güzel etkinlikler var. Katılım çok yüksek. Biz de festivalde olduğumuz için çok mutluyuz. Yapılan tüm etkinliklerden çok memnunum, Gurbetçi Festivali'nde yer aldığım içinde gurur duyuyorum. Belediye Başkanımız Mehmet Çakın'a çok teşekkür ediyorum." dedi. - UŞAK