Ürgüp'te Sıcak Hava Balonu Minarenin Alemine Çarptı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir sıcak hava balonu, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru yönelerek Memiş Aksoy Camisi'nin minaresinin alemine çarptı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sıcak hava balonunun minarenin alemine çarpması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İlçede havalanan sıcak hava balonu, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerinin bulunduğu alana yöneldi.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki Memiş Aksoy Camisi'nin üzerinden geçtiği esnada balonun brandası minarenin alemine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle alem eğildi.
Bir vatandaş, balonun aleme çarpmasını cep telefonu ile kaydetti.
Öte yandan, aleme çarpan balonu işleten firmanın, minaredeki hasarı tazmin ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam