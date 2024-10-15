Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen dolandırıldı! Kaptırdığı para öyle böyle değil

Geçen yıl aralık ayında Mustafa A. isimli kişi, banka numarasına benzeyen bir hattan TV100 sunucusu Cansu Canan Özgen'i aradı. Ünlü sunucuya hesap güvenliği için işlem yapılması gerektiğini söyledi. Özgen ise arayanın banka görevlisi olduğuna ikna oldu.

FARK EDİNCE HEMEN HABER VERDİ

Şüpheli kişi, banka bilgilerine eriştiği sunucunun hesabından 450 bin lirayı başka hesaba transfer etti. Durumu fark eden Özgen hemen banka yetkililerine haber verdi.

DOLANDIRICI YAKALANIP TUTUKLANDI

Sabah'ın haberine göre; ünlü sunucu, hesaplarına bloke konulmasının ardından savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Özgen ifadesinde, kişilik haklarına yönelik saldırı düzenlendiğini, maddi ve manevi zarara uğratıldığını belirtti. Başlatılan soruşturma sonrası şüpheli Mustafa A. yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa A.'ya "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.