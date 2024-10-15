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Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen dolandırıldı! Kaptırdığı para öyle böyle değil

Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen dolandırıldı! Kaptırdığı para öyle böyle değil
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Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen banka numaralarına benzeyen bir hattan aranarak dolandırıldı. Kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişi, Özgen'i ikna edip ünlü sunucunun 450 bin lirasını başka bir hesaba aktardı. Dolandırıldığını anlayan Özgen, savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu.

Geçen yıl aralık ayında Mustafa A. isimli kişi, banka numarasına benzeyen bir hattan TV100 sunucusu Cansu Canan Özgen'i aradı. Ünlü sunucuya hesap güvenliği için işlem yapılması gerektiğini söyledi. Özgen ise arayanın banka görevlisi olduğuna ikna oldu.

FARK EDİNCE HEMEN HABER VERDİ

Şüpheli kişi, banka bilgilerine eriştiği sunucunun hesabından 450 bin lirayı başka hesaba transfer etti. Durumu fark eden Özgen hemen banka yetkililerine haber verdi.

Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen dolandırıldı! Kaptırdığı para öyle böyle değil

DOLANDIRICI YAKALANIP TUTUKLANDI

Sabah'ın haberine göre; ünlü sunucu, hesaplarına bloke konulmasının ardından savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Özgen ifadesinde, kişilik haklarına yönelik saldırı düzenlendiğini, maddi ve manevi zarara uğratıldığını belirtti. Başlatılan soruşturma sonrası şüpheli Mustafa A. yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa A.'ya "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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Yorumlar (20)

dehide:

Ben de çok bir miktar sandım bir araba bile alamaz uğraştığına değmez

64
104
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Sinan D:

Ben de dolandırıldım şikayetçi oldum. 2 yıl geçti,hesap numarası,kimlik var bırak tutuklamayı dava bile açılmadı. Adalet böyle işliyor bu ülkede.

140
2
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ENSON:

Yahu bu süz böcekleri çok zeki değiller mi..? Hiç de üzülmedim

27
56
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slim shady:

Ne kadar uyanık ve akıllı bir insan olsan da her insanın zayıf bir anı oluyor! işte tam bu an da bu dolandırıcılara denk gelebiliyor. Başımıza gelmez demeyin!

70
3
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Kamil Başkurt:

Yüksek metebede bir tanıdığınız yoksa savcının umrunda değil

34
1
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Bozkurtlar Diriliyor:

aman cok zor kazandi ya? hadi buna üzülelim hep beraber!

15
19
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Yasin Pala:

hemen nasıl yakalanıp cezaevine atılıyor bende onu anlamadım bizde 5 senede sonuclanmiyor

32
1
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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Hiç mi Örnek almıyorsunuz TOKATÇI Arda abinizi Fatih Amcanızı :) Tokat nasıl atılır öğrenin az yaa :)

19
6
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Vahdettin Bayram:

bir kaç ay yatar çıkar....

13
1
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Halit:

salın canım salana toslayıncaya kadar devam

6
0
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