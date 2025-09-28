Haberler

Ünlü Şair Yavuz Bülent Bakiler Hayatını Kaybetti

Ünlü Şair Yavuz Bülent Bakiler Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

89 yaşında hayata veda eden şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, Üsküdar'daki Karacaahmet Gasilhane'sine getirildi. Cenazesi 29 Eylül'de Marmara İlahiyat Camii'nde kılınacak namaz sonrası toprağa verilecek.

ŞAİR ve yazar Yavuz Bülent Bakiler 89 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bakiler'in cenazesi Üsküdar'daki Karacaahmet Gasilhane'sine getirildi.

Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler bir süredir tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybetti.Bakiler için İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gül paylaşımında, "Şair, yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefat haberini üzüntüyle aldık. Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.89 yaşında hayatını kaybeden Bakiler Türk diline olan hassasiyetiyle tanınıyordu.

SON YOLCULUĞUNA YARIN UĞURLANACAK

Vefatının ardından Bakiler'in cenazesi Üsküdar'daki Karacaahmet Gasilhane'sine getirildi. Taziyeleri burada Bakiler'in kardeşi Naci Bakiler kabul etti. Yavuz Bülent Bakiler'in cenazesinin 29 Eylül Pazartesi günü ikindi namazına müteakip Marmara İlahiyat Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.Türkçe kullanımına özen göstermesiyle bilinen Yavuz Bülent Bakiler, "Harman", "Yalnızlık", "Duvak" ve "Seninle"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda şiir kitabıyla tanınıyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Kütahya'da 5.4 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Kütahya'da korkutan deprem! İstanbul'da da büyük panik yaşandı
Büyük deprem yolda mı? Profesör Kütahya depremini canlı yayında değerlendirdi

Büyük deprem yolda mı? Profesör, 5.4'lük sarsıntı sonrası net konuştu
Prof. Dr. Üşümezsoy, Kütahya için 6.5'lik deprem uyarısı yapmış

Üşümezsoy yine nokta atışı yapmış! Verdiği röportaj gündem oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paşinyan: Ermenistan ile Türkiye arasında eşi görülmemiş olumlu bir diyalog tesis edildi

Paşinyan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Eşi benzeri görülmemiş...
Hilal Cebeci Güllü'nün cenazesine çelenk gönderen menajerlere ateş püskürdü: Terbiyesizler

Cebeci Güllü'nün cenazesine çelenk gönderen menajerlere ateş püskürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.