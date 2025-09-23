Ünlü markanın oda kokusu için toplatılma kararı verildi

Türkiye'de piyasada yönetmeliklere aykırı ya da risk unsuru taşıyan ürünlerin ifşa edildiği Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) güncellenmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit-tağşiş ürünleri açıklarken, Ticaret Bakanlığı da giyimden okul eşyalarına kadar geniş bir yelpazede denetimlerini sürdürüyor.

PELÜŞ OYUNCAKLAR VE ODA KOKULARI LİSTEDE

Son güncellemeyle birlikte piyasadan toplatılmasına ve arzının yasaklanmasına karar verilen ürünler arasında peluş çocuk oyuncakları ve oda kokuları öne çıktı.

ÜNLÜ MARKANIN ÜRÜNÜNE YASAK

Listede en çok dikkat çeken ürün ise Royal Home markasına ait oda kokusu oldu. Bakanlığın yaptığı incelemelerde ürünün; "Kesikler, kimyasal, yangın" riskleri taşıdığı belirlendi.

Güvensizlik gerekçesi olarak ise şu ifadelere yer verildi:

"Üründe dokunsal tehlike uyarı bulunmadığından, Yönetmeliğin 36/2-C maddesi gereklerini karşılamamaktadır."

Bu kapsamda ürünün piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verildi.