Ünlü markanın oda kokusu için toplatılma kararı verildi

Ünlü markanın oda kokusu için toplatılma kararı verildi
Güncelleme:
Türkiye'de, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından yönetilen ve piyasada bulunan güvensiz ürünleri ifşa eden Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) güncellendi. Son güncellemede Royal Home markasına ait oda kokusunun kesikler, kimyasal ve yangın riski taşıdığı belirlenerek ürünün piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verildi.

Türkiye'de piyasada yönetmeliklere aykırı ya da risk unsuru taşıyan ürünlerin ifşa edildiği Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) güncellenmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit-tağşiş ürünleri açıklarken, Ticaret Bakanlığı da giyimden okul eşyalarına kadar geniş bir yelpazede denetimlerini sürdürüyor.

PELÜŞ OYUNCAKLAR VE ODA KOKULARI LİSTEDE

Son güncellemeyle birlikte piyasadan toplatılmasına ve arzının yasaklanmasına karar verilen ürünler arasında peluş çocuk oyuncakları ve oda kokuları öne çıktı.

ÜNLÜ MARKANIN ÜRÜNÜNE YASAK

Listede en çok dikkat çeken ürün ise Royal Home markasına ait oda kokusu oldu. Bakanlığın yaptığı incelemelerde ürünün; "Kesikler, kimyasal, yangın" riskleri taşıdığı belirlendi.

Güvensizlik gerekçesi olarak ise şu ifadelere yer verildi:

"Üründe dokunsal tehlike uyarı bulunmadığından, Yönetmeliğin 36/2-C maddesi gereklerini karşılamamaktadır."

Bu kapsamda ürünün piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verildi.

Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
