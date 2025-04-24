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Ünlü isimlerin şifacısı Yogi Kazım 105 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü isimlerin şifacısı Yogi Kazım 105 yaşında hayatını kaybetti
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Adana'da yıllardır felçli ve yatalak hastalara uyguladığı alternatif tedavi yöntemleriyle tanınan, sıra dışı yaşam tarzı ve enerjisiyle dikkat çeken Kazım Gürbüz, nam-ı diğer Yogi Kazım, 105 yaşında hayatını kaybetti. Yogi Kazım, Suudi Arabistan Kralı'ndan Fildişi Sahilleri Cumhurbaşkanı'na kadar birçok ünlü ismi tedavi etmişti.

Kendi sistemi Yogi Kazım (YOKA) ile bugüne kadar felçlilerden MS hastalarına, omurilik problemlerinden kas problemlerine birçok kişiye şifa dağıttığını, 1968'de Suudi Arabistan Kralı İbn-i Suud, 1984 yılında Fildişi Sahilleri Cumhurbaşkanı Felix Houphouet ve tedavi ettiği birçok ünlü kişinin kendisine inanılmaz imkanlar sağladığını kaydeden Gürbüz, 105 yaşında hayatını kaybetti.

Yogi Kazım olarak tanınan Kazım Gürbüz'ün ölüm haberini oğlu Zeki Ruşen Gürbüz, sosyal medya hesabından duyurdu. Gürbüz'ün cenazesi yarın öğle namazının ardından Adana'daki Şahinağa Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Haberler.com / Ömercan Altay - Yaşam
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

mademki bu kadar bilgiliydi, neden ölümünü önleyemedi..

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Mardini yiğit suç sende değil senin yorumunu yayınlayanda...en kısa zamanda bir doktora görün ki saçma yorum yapmaktan kurtul..acil şifalar...

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Haber Yorumlarıgirilmez:

bilgi birikimini birine bıraktı ise mekanı cennet olsun

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Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıOsman Bodur:

Allah Rahmet eylesin ,mekanı cennet olsun inşallah,sağlığında yıllar önce Avcılık ve Atıcılık kulübünde tanıma fırsatım olmuştu.

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Haber YorumlarıSerkan:

elbet birgün hepimiz hakkın rahmetine kavuşacağız, inancımıza göre ne zaman öleceğimiz kaderimizde yazılı onyüzden ömrümüzü istesekte uzatamayı lakin bu süreci sağlıklı yaşamak bizim elimizde diye düşünüyorum.

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Haber YorumlarıAtilla Han:

Yogi Buda Piskevit ne zaman nirvanaya ucacak?

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