Haberler

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Haber Videosunu İzle
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de bir genç kızın, kaldığı yurttan deniz manzaralı videoyu paylaşması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntüyü izleyen kullanıcılar, "Yurt yerine Maldivler'e mi gittin?" yorumlarıyla paylaşıma esprili tepkiler verdi.

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu'nda üniversiteyi kazanan bir genç kız, kaldığı yurdun manzarasını sosyal medyada paylaştı. Deniz kıyısında, palmiyelerle çevrili manzarayı gören kullanıcılar, görüntüye büyük ilgi gösterdi.

"YURT YERİNE MALDİVLER'E Mİ GİTTİN?"

Video kısa sürede binlerce beğeni alırken, yorumlarda "Yurt yerine Maldivler'e mi gittin?", "Bu nasıl manzara, öğrencilik şansı mı tatil köyü mü?", "Böyle yurtta kalmak motivasyonu artırır" gibi ifadeler yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini değişti! İşte yeni orana göre emekliye yapılacak zam

Enflasyon tahmini değişti! İşte yeni orana göre emekliye yapılacak zam
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıemrahbayhan02:

tırnaklar tırnaklar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bengü'nün yeni hayali ortaya çıktı! Çağatay Ulusoy detayı dikkat çekti

Bengü'nün hayali ortaya çıktı! Çağatay Ulusoy itirafı dikkat çekti
Kızının yatağının altına baktı, bulduğu şeye bir anlam veremedi

Kızının yatağının altına baktı, bulduğu şeye bir anlam veremedi
62 yaşında sahneye damga vurdu! Yonca Evcimik'ten gençlik sırrı

Kim der ki 62 yaşında! Sahnede fırtına gibi esti
Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe'ye şok üstüne şok

Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe'ye şok üstüne şok
Bengü'nün yeni hayali ortaya çıktı! Çağatay Ulusoy detayı dikkat çekti

Bengü'nün hayali ortaya çıktı! Çağatay Ulusoy itirafı dikkat çekti
Fenerbahçe maçı sonrası ortalık karıştı: Korkak eyyamcı

Maç sonrası ortalık karıştı: Korkak eyyamcı
Gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi: Chia ve keten tohumu tüketimine dikkat

Uzman isim uyardı: Chia ve keten tohumu tüketimine dikkat
Survivor'daki yasak aşk evliliğini bitirmişti! Pişmanlık yaşayan Efecan Dianzenza eski eşine şarkı yaptı

Survivor'daki yasak aşk evliliğini bitirmişti! Eski eşine şarkı yazdı
Ormana odun toplamaya giden yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra bulundu

2 gün önce ormana giden yaşlı çift korkunç halde bulundu
İşte adı bahis skandalına karışan 2 Süper Lig kulüp başkanı

İşte adı bahis skandalına karışan 2 Süper Lig kulüp başkanı
Osman ve annesi 6 gündür kayıp! İşte gözlerin çevrildiği babanın ilk sözleri

Osman ve annesi 6 gündür kayıp! İşte gözü yaşlı babanın ilk sözleri
Takımlarımız şov yapıyor! Ülke puanı uçuşa geçti

Takımlarımız şov yapıyor! Ülke puanı uçuşa geçti
20 gündür hastanedeydi! Sibil Çetinkaya sevindiren haberi duyurdu

20 gündür hastane odasındaydı! Kritik süreçle ilgili yeni bilgi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.