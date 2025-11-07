Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu'nda üniversiteyi kazanan bir genç kız, kaldığı yurdun manzarasını sosyal medyada paylaştı. Deniz kıyısında, palmiyelerle çevrili manzarayı gören kullanıcılar, görüntüye büyük ilgi gösterdi.

"YURT YERİNE MALDİVLER'E Mİ GİTTİN?"

Video kısa sürede binlerce beğeni alırken, yorumlarda "Yurt yerine Maldivler'e mi gittin?", "Bu nasıl manzara, öğrencilik şansı mı tatil köyü mü?", "Böyle yurtta kalmak motivasyonu artırır" gibi ifadeler yer aldı.