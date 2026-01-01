Haberler

Uludağ ve İzmir'de Yılbaşı Coşkusu

Güncelleme:
Uludağ ve İzmir, 2026 yılına görkemli kutlamalarla girdi. Uludağ'da yaşlı bir kadının dansı sosyal medyada ilgi odağı olurken, İzmir'de emniyet güçleri yoğun denetimlerle kutlamaların güvenliğini sağladı.

1) ULUDAĞ'DA COŞKULU YENİ YIL KUTLAMASI

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, yeni yılının ilk dakikalarına coşkuyla girdi. Yeni yıl tatilini geçirmek için Uludağ'ı tercih edenler ile günübirlikçilerin akın ettiği zirvede kalabalık göze çarptı.

Kış turizminin önemli noktalarından Uludağ, yoğun kar yağışının ardından yılın ilk dakikalarına coşkuyla girdi. Konaklama hizmeti veren işletmelerde yılbaşı partileri düzenlenirken, günübirlikçilerle birlikte zirve kalabalık günlerinden birini geçirdi. Yeni yıla dakikalar kala otelleri dolduran tatilciler, hep birlikte geri sayım yaparak 2026'ya girdi. Çalan şarkıların yanı sıra havai fişek gösterisiyle eğlence doruk nokrasına çıktı.

KADININ DANSI, SANAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Bursa Uludağ'daki yılbaşı kutlamalarında yaşlı bir kadının müzik eşliğinde yaptığı dans, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaşlı kadının dansı, paylaşıldığı sanal medya hesaplarında ilgi odağı oldu. Müzik eşliğinde piste çıkan ve neşesiyle dikkat çeken kadın, çevredeki vatandaşların ilgisini topladı. Dakikalarca dans eden kadın, eğlenceli hareketleriyle alkış aldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntüler sanal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Yaşlı kadının dansı, Uludağ'daki yılbaşı eğlencesinin en unutulmaz anlarından biri olarak hafızalarda yer etti.

2) İZMİRLİLER YENİ YILA COŞKUYLA GİRDİ

İZMİR'de 2026 yılı kutlamalarında kentin işlek cadde ve sokaklarında vatandaşlar vakit geçirirken, işletme ve restoranlarda da yılbaşı eğlencesi kutlamaları yapılıyor. Emniyet güçleri ise kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor.

İzmir'de 2026 yılı kutlamaları kapsamında özellikle genç kesim cadde ve sokaklarında düzenlenen eğlencelere katılırken eğlence mekanı ve restoranlarda tıklım tıklım doldu. Emniyet güçleri ise kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı denetimler yapıyor. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, yeni yıl kutlamaları kapsamında kentin dört bir yanında görev başında denetimlerini sürdürüyor.

'KENTİN EN HAREKETLİ NOKTALARINDA DENETİMLER DEVAM EDİYOR'

Kentin en hareketli noktalarında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli bir uygulama gerçekleştirdi. Uygulama noktalarında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapılırken, sürücülerin alkol ölçümleri kontrol edildi. Polis ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

YENİ YIL COŞKUYLA KARŞILANDI

İzmir'de vatandaşlar, işlek cadde ve sokaklardaki kutlamalarla yeni yıla girdi. İşletme ve restoranlarda da yılbaşı kutlamaları saat 00.00'ı göstermesinin ardından devam ederken, emniyet güçleri kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı denetimler yapmaya devam ediyor.

