Tuvana Türkay'dan İtalya sokaklarında cesur kombin

Son olarak TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta "Kraliçe Kate" karakterine hayat veren Tuvana Türkay, projeye veda ettikten sonra soluğu tatilde aldı. Önce Türkiye'de kısa bir mola veren oyuncu, ardından rotasını İtalya'nın gözde sahil kasabalarından Cinque Terre'ye çevirdi.

Ligurya kıyısında yer alan, "beş toprak" anlamına gelen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Cinque Terre; Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola ve Riomaggiore adlı beş köyden oluşuyor. Türkay, bölgenin taş sokaklarında yaptığı yürüyüşlerden ve kartpostallık manzaralardan renkli kareler paylaştı.

Tatil stilini de öne çıkaran Tuvana Türkay, tercih ettiği siyah bikini takımı, transparan pareosu ve sade aksesuarlarıyla hem şıklığını hem de zarafetini gözler önüne serdi. Rengarenk evlerin ve dar sokakların arasında verdiği pozlar, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Cinque Terre'nin resmi bir ilçe olmadığı, La Spezia iline bağlı beş köyden oluştuğu bilgisini de paylaşan oyuncunun gönderileri, sosyal medyada bölgeye olan ilgiyi yeniden artırdı. Türkay'ın huzurlu ve sade tatil tarzı, yaz sezonuna şimdiden ilham verdi.