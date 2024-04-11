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Tutuklu Engin ve Dilan Polat çiftinden bayram mesajı: İddianamenin hazırlanması için dua edin

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Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanan Engin ve Dilan Polat çiftinden Ramazan Bayramı mesajı geldi.

"DUALARINIZDA BİZİ UNUTMAYIN"

Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Herkesin Ramazan Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. İlk defa ailemizden uzak çocuklarımızdan ayrı bir bayram geçiriyoruz. Siz güzel insanlardan tek isteğimiz vergi müfettişlerinin raporu tamamlayıp iddianamemizin yazılması için dua etmeniz. Gün gelecek adalet tecelli edecektir. O gün gelene kadar bizler sükunet ile bekliyoruz. Dualarınızda bizleri unutmayın… İyi bayramlar."

Tutuklu Engin ve Dilan Polat çiftinden bayram mesajı: İddianamenin hazırlanması için dua edin

POLAT OPERASYONUNDA NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Tutuklu Engin ve Dilan Polat çiftinden bayram mesajı: İddianamenin hazırlanması için dua edin

ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Tutuklu Engin ve Dilan Polat çiftinden bayram mesajı: İddianamenin hazırlanması için dua edin

Ecem Altan
Ecem Altan
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