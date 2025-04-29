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Türkiye'ye kız istemeye gelen Koreli babadan kahkahaya boğan sözler

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Güney Kore'den İstanbul'a kız istemeye aile, samimi halleriyle yüzleri güldürdü. Tören sırasında sözü alan damadın babası, "Oğlan sizde kalsın, kızı biz götürelim" sözleri gülüşmelere neden oldu.

Güney Kore'den gelerek İstanbul'da kız isteme töreni düzenleyen aile, samimi ve içten tutumlarıyla törene katılanların yüzünü güldürdü. Geleneksel Türk adetlerine uygun şekilde gerçekleştirilen törende, damadın babasının esprili sözleri salonda kahkahalara neden oldu.

Törende söz alan damadın babası, "Oğlan sizde kalsın, kızı biz götürelim" diyerek ortamı neşelendirdi. Salondaki davetliler bu sürpriz çıkışa hem şaşırdı hem de uzun süre alkışlayarak karşılık verdi.

Türkiye'ye kız istemeye gelen Koreli babadan kahkahaya boğan sözler
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

ya hu dini dininden değil dili dilinden değil, kültürün, örfün hiçbir şeyin ortak değil. nesine kız verir insan böyle birine nesine kız alır böyle birinden. herşey ye iç yattan mı ibaret. herşey dünyalık mı? hiç mi Allah2 ahireti düşünmez insan. ne bileyim abi bize çok sakat. bu bizim için önemli din, ahlak, değerler umurunda olmayan biri için değil. Yüce Allah çocuklarımızı korusun

Yorum Beğen272
Yorum Beğenme129
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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

ya hu dini dininden değil dili dilinden değil, kültürün, örfün hiçbir şeyin ortak değil. nesine kız verir insan böyle birine nesine kız alır böyle birinden. herşey ye iç yattan mı ibaret. herşey dünyalık mı? hiç mi Allah'ı, ahireti düşünmez insan. ne bileyim abi bize çok sakat. bu bizim için önemli din, ahlak, değerler umurunda olmayan biri için değil. Yüce Allah çocuklarımızı korusun

Yorum Beğen101
Yorum Beğenme90
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Haber YorumlarıKartal Bey:

Hiç çarşı pazardan hayat pahalılığından haber yapmayın boş haberlerle günü geçiştirin

Yorum Beğen105
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Haber YorumlarıFatih Çerçi:

Müslüman bir kadının müslüman olmayan bir erkekle evlenmesi caiz değildir.

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Haber YorumlarıKartal Bey:

Haksızmıyım rumuzlu arkadaş osmanlıda 35 padişahın annesi hepsi yabancı uyrukluydu, aynı dinden değildi,padişah eşleri desen hep yabancıydı evlenipte nikahına alıp müslüman oldular yabancı olupta bu dediklerinin hiç bir önemi yok bence bizim dinimizi seçtikten sonra kültürümüzede alışırlar dilimizide öğrenirler

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Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Belki çocuk müslüman oldu ne biliyorsunuzda yorum yapıyorsunuz?

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Haber YorumlarıErcan Sevinc:

Dinimizden olan çoğu devletten daha dost Güney Kore

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Haber Yorumlarıerman genç :

Gelinde ne gelin ama

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Haber Yorumlarımhmtc:

Sünnet ?

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