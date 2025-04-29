Türkiye'ye kız istemeye gelen Koreli babadan kahkahaya boğan sözler

Güney Kore'den gelerek İstanbul'da kız isteme töreni düzenleyen aile, samimi ve içten tutumlarıyla törene katılanların yüzünü güldürdü. Geleneksel Türk adetlerine uygun şekilde gerçekleştirilen törende, damadın babasının esprili sözleri salonda kahkahalara neden oldu.

Törende söz alan damadın babası, "Oğlan sizde kalsın, kızı biz götürelim" diyerek ortamı neşelendirdi. Salondaki davetliler bu sürpriz çıkışa hem şaşırdı hem de uzun süre alkışlayarak karşılık verdi.