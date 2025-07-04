Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehir gece yarısı karla kaplandı

Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehir gece yarısı karla kaplandı
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Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehir gece yarısı karla kaplandı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların 40 derecelerin üzerine çıkacağı konusunda uyarılarını sıralarken Rize'de gece saatlerinde kaydedilen görüntü büyük ses getirdi. 2600 rakımlı Ovit yaylasında kar yağışı etkili olurken yolların kısa süre içinde beyaz örtüyle kaplandığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı "sıcak hava dalgası" uyarılarının ardından Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkarken, Rize'den gelen sürpriz görüntüler görenleri şaşkına çevirdi.

BAMBAŞKA BİR MANZARA

2600 rakımlı Ovit Yaylası'nda gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde bambaşka bir manzara oluşturdu.

KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

Yaz ortasında yağan karla birlikte yayla yolları kısa süre içinde beyaz örtüyle kaplanırken, o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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