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Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi

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Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin, cuma namazını kılmak için gittiği camide abdest alırken görüntülendi. Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Allah ibadetini kabul etsin, ayağına taş değdirmesin savcımızın" şeklinde yorumlar yapıldı.

Para için bebekleri aç bırakan, gerekli tedaviyi yerine getirmeyen, sağlıklı bebekleri bile yoğun bakıma alan Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den haber var.

CAMİ BAHÇESİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Cuma namazı için gittiği caminin bahçesinde abdest alırken görüntülenen savcı Yavuz Engin'in videonun altına "Allah ibadetini kabul etsin, ayağına taş değdirmesin savcımızın", "Görevini yapana öyle hasret kalmışız ki anlatamam", "Adaletin tecellisi için verdiğiniz mücadeleye devam edin, biz de her zaman yanınızdayız" şeklinde yorumlar yapıldı.

Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarısafir:

Allah başarılarının devamını getirsin. rabbim gücünü artırsın

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Haber YorumlarıYunus Deliorman :

çoktan aldılar görevden

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Haber YorumlarıBartuhan:

Rabbim kabul etsin inşallah, daima tolun açık olsun sayın savcım, yenidoğan çetesi gibi diğer çeteleride çökertmen dileği ile saygılar

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Haber YorumlarıFake You hard:

Allah razi olsun

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Haber YorumlarıDoğrucu:

Yakında başbakan olur camiye gitti ya :)) çok kursaldır camiler giden cumhurbaşkanı oluyor dün tüccarı ülkesi

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Haber YorumlarıAsil Türk:

Senin gibilere çok ihtiyacımız var savcım

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Haber YorumlarıMurat Can:

ben kars veya hakkariye sürmüşlerdir diye zannettim ama hala demekki görevde helal olsun adama; audilerle gezmek varken yıllarca yapılan iğrençliğe göz yummadı kamuoyuna duyurdu adamsın adam!

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Bu işe bir türlü akıl erdiremedim buyuk bir savcı lansmanı var camiye gittiğini kim haber verdi gazeteciler camide mi bekliyor hangi camiye gider önceden ilan mı ediliyor bi sürü soru yani

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Haber YorumlarıDoğrucu:

Çaktırmadan çek panpaaa cami en güzel reklam yeri :)

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Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Bakacaağaz. Göreceeezz.

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