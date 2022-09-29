Türkiye'nin en yaratıcı avukatı seçilen Alperen Cihan Çetinkaya: Hakimler sosyal medyaya hakim değil

Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, Lawyer World Global ödüllerinde ''Türkiye'nin En Yaratıcı Avukatı'' seçildi. Hakimlerin sosyal medya kullanımına hakim olmadığı için mahkemelerde yanlış karar verdiklerini ve suçluların cezasız kaldığını söyleyen Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, çözüm önerilerinde bulundu.

İzmir'de birçok ünlü ismin de avukatlığını yapan Alperen Cihan Çetinkaya, sosyal medyadaki tacizvehakaretlerleilgilisuçduyurusundabulunduklarınıancaksavcılıkvemahkeme nezdinde bu durumları anlatmak çok zorlandıklarını ifade etti.

"HAKİMLERE SOSYAL MEDYA EĞİTİMİ DÜZENLENMELİ"

AvukatAlperenCihanÇetinkaya,özellikleinstagramuygulamasında'mesajlarıngeri çekilmesi','sahtehesaptanyazılanmesajlar','hesabınkayıtlıolduğutelefonuntespiti' konusunda Mahkeme hakimlerine durumu anlatmak çok zorlandıklarını, bu nedenle duruşma esnasında hakimlere telefon üzerinden göstererek durumu izah etmeye çalıştıklarını söyledi. Yaşanan sorunlara çözüm öneren AvukatAlperenCihanÇetinkaya:''Butarzdavalardasuçlularıncezasız kalmaması adına hakimlerimize sosyal medya üzerinde özel eğitimler düzenlenmeli. Bu sayede yargılamalar daha hızlı ve kolay geçecektir.'' dedi.

"KİŞİSEL GÜVENLİK TEHLİKEYE GİREBİLİR"

Lawyer World Global ödüllerinde ''Türkiye'nin En Yaratıcı Avukatı'' seçilen Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, hakimlerin sosyal medyaya hakim olmamasından dolayı, sosyal medya suçlarıyla ilgili mahkemelerde yanlış kararlar verildiğini ve bazı durumlarda suç işleyenlerin bu nedenle cezalandırılmadığını söyledi. Bu tablonun uzun vadede sosyal medyada kişisel güvenliğin tehlikeye gireceği konusunda telaşlanılacak bir durum olduğunu kaydetti. Halihazırda sosyal hayattan uzak kalan hakim-savcıların en azından sosyal medya suçlarıyla ilgili olarak özel eğitimlerden geçmesi gerektiğini vurguladı.