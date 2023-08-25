Eskişehirli vatandaşlar, yapılan ankette Türkiye'nin en gergin 3'üncü ili olarak Eskişehir'in çıkmasını doğru bulduklarını belirtti. Ankette yoğun trafik, kalabalık nüfus gibi faktörler göz önünde bulunduruldu. Eskişehir, Sivas ve Samsun'un ardından 3'üncü sırada yer aldı.

Türkiye'nin en gergin 3'üncü seçilen ili: ' Eskişehir'

Birçok vatandaş Eskişehir'in en gergin 3'üncü il olduğuyla ilgili araştırmayı haklı buldu

Kamil Yiğit : " Türkiye'nin en gergin üçüncü ili Eskişehir'dir, ben bu araştırmaya katılıyorum"

Sema Akkoyun: "Herkes barut fıçısı gibi, en ufak bir şeyde şiddete başvuruyorlar"

Memduh Çetin: "Bence Eskişehir Türkiye'nin en gergin üçüncü şehri değil, gezilecek en güzel şehridir"

ESKİŞEHİR - Eskişehirli birçok vatandaş, bir internet platformu üzerinden yaklaşık 22 bin katılımcıyla yapılan ankette Türkiye'nin en gergin 3'üncü ilinin Eskişehir çıkmasını doğru bulduğunu söyledi.

Düzenlenen ankette katılımcılara yoğun trafik ve kalabalık nüfus gibi farklı faktörlerin göz önünde bulundurulduğu 15 soru soruldu. Türkiye'nin en gergin illerinin ortaya koyulduğu araştırmada yüzde 64 ile Sivas 1'inci olurken, Samsun yüzde 60 ile 2'nci, Eskişehir ise yüzde 56 ile 3'üncü oldu. Konuyu değerlendiren bazı vatandaşlar Eskişehir'in halkının çok sempatik olduğunu ifade ederken, çoğu vatandaş araştırma sonucunu doğru bulduğunu aktardı. Şehrin kalabalıklaşması, küresel ekonomik sıkıntılar, mülteci sayısındaki artış ve trafik problemi gibi nedenler ile Eskişehirlilerin en ufak şeyde öfke patlaması yaşadığını düşünen bölge halkı, bazı konularda yerel yönetimi de eleştirdi. Toplu taşıma araçlarının çok kalabalık olduğuna vurgu yapan vatandaş, vatmanlar ile şoförlerin çok kaba olduğuna ve bunun da bazı zamanlar gerginliğe sebebiyet verdiğine dikkat çekti.

"Türkiye'nin en gergin üçüncü ili Eskişehir'dir, ben bu araştırmaya katılıyorum"

Eskişehir'deki yönetimin tam bir yönetim olmadığını düşünen Kamil Yiğit, vatandaşa olan saygı ve sevginin bitik durumda olduğunu söyledi. Halkın bu yüzden gergin olduğunu ifade eden Yiğit, "Tramvaylar olsun, dolmuşlar olsun, millet iç içe gidiyor. Hiç saygı sevgi denen şey yok. En ufak bir şeyde millet hemen birbiriyle kavga etmeye çıkıyor. Tramvaylarda o kadar dolu bir şekilde gidersen bu olur yani. Yılmaz Büyükerşen'in bu işlere el atması gerek. Özellikle toplu taşıma araçlarının şoförlerine bir şey sorulmuyor. Bir şey sorduğun zaman hemen kavga etmeye çalışıyorlar. Onlara en ufak bir şey denilmiyor zaten. Eskişehir'de tramvaylar yolların büyük bir bölümünü öldürdü. Vatandaşın kullanabileceği yollar da dubalarla kapalı. Millet mecbur ana yolu veya başka yolları kullanmaya çalışıyor. Ama onu da kullanamıyorlar. İcabında kaza da oluyor, bela da oluyor. Eskişehir Türkiye'nin en gergin üçüncü ilidir, ben bu araştırmaya katılıyorum" dedi.

"Herkes barut fıçısı gibi, en ufak bir şeyde şiddete başvuruyorlar"

Bu gerginliğin sebebini şehrin kalabalıklaşmasına bağlayan Sema Akkoyun, küresel ekonomik nedenlerin de etken olduğunu belirtti. Bazı zamanlar kendisinin de gergin anlara şahit olduğunu dile getiren Akkoyun, "İnşallah bu bir an önce düzelir. Her yönden eski hayatımıza dönelim. İnsanlar zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Yabancıların olması da bu gerginliğe etken olabilir. Vatandaşlar eskiden bu kadar stresli değildi. Şu anda insanların tahammülü kalmadı herhalde. Herkes barut fıçısı gibi, en ufak bir şeyde şiddete başvuruyorlar. Hoş bir şey değil, sakin olmamız lazım. Eskişehir trafiği de geçmişe göre daha kalabalık. Özellikle hafta sonları trafik çok sıkışık ve yoğun. Demek ki insanlar tahammül edemiyor. En ufak bir şeyde hemen öfke patlaması yaşıyorlar. Şahsen tüm vatandaşlara biraz daha sakin kalmalarını tavsiye ederim. Yaşam kolay değil, zor. Ama daha sakin olup birbirimizi anlamamız gerekir" şeklinde konuştu.

"Eskişehir Türkiye'nin en gergin üçüncü şehri değil, gezilecek en güzel şehir"

Aksine Eskişehir'in gergin olmadığını düşünen ve en güzel şehir olduğunu ifade eden diğer vatandaşlardan Memduh Çetin, şunları söyledi:

"Eskişehir çok güzel. Hatay'a, Marmaris'e ve Bodrum'a gittim, 4 sene kaldım. Çoğu şehri gezdim, Eskişehir'in halkı gibi yok. Herkes kendi halinde yaşayıp gidiyor. Hele gerginlik hiç yok. Bence Eskişehir Türkiye'nin en gergin üçüncü şehri değil, gezilecek en güzel şehridir."