Türkiye'de yılan ihbarına giden ekipler, ev sahibinin yılanı gösterdiği yeri görünce şaşırdı
Haberler.com - Yaşam
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Muğla'da yılan ihbarı alan itfaiye ekipleri, eve gittiklerinde yılanın bulaşık makinesinin içinde olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.
Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi'ne bağlı Cihanbeğendi mevkiindeki bir evde bulaşık makinesinin içerisine yılan girdi. Yılanı fark eden ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
YILANI BULAŞIK MAKİNESİNDEN ÇIKARDILAR
Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından yılan, bulaşık makinasından çıkarılarak doğaya geri gönderildi.
Haberler.com - Yaşam