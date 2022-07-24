Türkiye'de yılan ihbarına giden ekipler, ev sahibinin yılanı gösterdiği yeri görünce şaşırdı - Haberler

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Türkiye'de yılan ihbarına giden ekipler, ev sahibinin yılanı gösterdiği yeri görünce şaşırdı

Haberler.com - Yaşam
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Türkiye'de yılan ihbarına giden ekipler, ev sahibinin yılanı gösterdiği yeri görünce şaşırdı

Muğla'da yılan ihbarı alan itfaiye ekipleri, eve gittiklerinde yılanın bulaşık makinesinin içinde olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi'ne bağlı Cihanbeğendi mevkiindeki bir evde bulaşık makinesinin içerisine yılan girdi. Yılanı fark eden ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YILANI BULAŞIK MAKİNESİNDEN ÇIKARDILAR

Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından yılan, bulaşık makinasından çıkarılarak doğaya geri gönderildi.

Türkiye'de yılan ihbarına giden ekipler, ev sahibinin yılanı gösterdiği yeri görünce şaşırdı

Türkiye'de yılan ihbarına giden ekipler, ev sahibinin yılanı gösterdiği yeri görünce şaşırdı

Haberler.com - Yaşam

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