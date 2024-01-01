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Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi

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Türkiye'de 2024'te yılın ilk bebeği Hatay'da dünyaya geldi. Bakan Koca, bebeğin görüntülerini, "Hatay Defne Devlet Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği doğdu. Fethiye ve Adem çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice, nice yeni yıllar göresin Muhammet Talha bebek" ifadeleriyle paylaştı.

Türkiye'de 2024'ye adım atarken, yeni yılın ilk bebeği ise Hatay'da dünyaya geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 2024'te doğan ilk bebeğin görüntülerini paylaştı. Yeni yılın ilk bebeği Muhammet Talha, Hatay'da dünyaya geldi.

Görüntüleri Bakan Koca, "Hatay Defne Devlet Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği doğdu. Fethiye ve Adem çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice, nice yeni yıllar göresin Muhammet Talha bebek" ifadeleriyle paylaştı.

Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Hatay Haberler.com Özel Sağlık Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

Bidüşün:

Allah analı babalı büyütsün vatana millete faydalı evlatlar olsunlar...

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