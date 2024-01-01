Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi

Türkiye'de 2024'ye adım atarken, yeni yılın ilk bebeği ise Hatay'da dünyaya geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 2024'te doğan ilk bebeğin görüntülerini paylaştı. Yeni yılın ilk bebeği Muhammet Talha, Hatay'da dünyaya geldi.

Görüntüleri Bakan Koca, "Hatay Defne Devlet Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği doğdu. Fethiye ve Adem çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice, nice yeni yıllar göresin Muhammet Talha bebek" ifadeleriyle paylaştı.