Turgutlu'da Saman Yüklü Kamyon Yangını

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeki saman yüklü kamyonun sürücü mahallinde yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen kamyondaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Turgutlu'nun İzettin Mahallesi Geren mevkisinde meydana geldi. Turgutlu ilçesinden Manisa istikametine giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen saman yüklü kamyon seyir halindeyken, iddiaya göre şoför mahallinde yangın çıktı. Sürücü kamyonu yolun kenarına park ettikten sonra araçtan atlayıp, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Bu sırada şoför mahallindeki yangın kamyonun kasasındaki samanlara sıçradı. Kısa sürede alev topuna dönen kamyondaki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi. Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.