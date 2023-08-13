Tunceli'de Pülümür Çayı'nda Boğulan Genç Adamın Cesedi Bulundu

Tunceli'de Pülümür Çayı'na giren iki arkadaştan biri akıntıya kapılarak boğuldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, genç adamın cansız bedenine ulaştı. Cenaze otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

TUNCELİ'de serinlemek için Pülümür Çayı'na giren iki arkadaştan akıntıya kapılarak gözden kaybolan Servet Şentürk (27), boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Tunceli-Erzincan karayolunun Kutu Dere mevkisinde meydana geldi. Van'dan Tunceli'ye gezmeye gelen Servet Şentürk ve arkadaşı serinlemek için Pülümür Çayı'na girdi. Akıntıya kapılan iki arkadaşı fark eden çevredekiler, suya atlayarak birini kurtardı. Servet Şentürk ise gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada itfaiye ekipleri Şentürk'ün cansız bedenine ulaştı. Şentürk'ün cenazesi otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)