Tüm köyde arıyorlardı! Definecilerin kazdığı kuyunun içine giren ekip büyük sevinç yaşadı - Haberler

Tüm köyde arıyorlardı! Definecilerin kazdığı kuyunun içine giren ekip büyük sevinç yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Yaşam
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde definecilerin açtığı kuyu köy halkında merak yarattı. Gelen bir ihbar nedeniyle kuyuyu kazan ekipler, hem köyde aranan kayıp ineği buldu hem de kuyu hakkındaki merakı giderdi. Günlerdir aranan ineğin bulunması nedeniyle hem ekipler hem de hayvan sahibi büyük sevinç yaşadı.
Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi'nde bir besiciye ait inek kayboldu. Kayıp inek, yapılan aramada, definecilerin açtığı kuyuda bulundu.
KAYIP İNEĞİ BULUNCA BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından özel düzenek kurarak, ineği bulunduğu yerden çıkarttı. Kayıp ineğine kavuşan besici de, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
İhlas Haber Ajansı / Yaşam