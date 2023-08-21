TRT Ekibi Süzek Kanyonu'nda Mahsur Kaldı, Kurtarıldı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde belgesel çekimi için Süzek Kanyonu'na gelen 16 kişilik TRT ekibi, mahsur kaldı. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan ekip, herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi.

Gökçebey ilçesinde bulunan Süzek Kanyonu'na belgesel çekmek için dün, 16 kişilik TRT ekibi geldi. Havanın kararması ile ışık bataryaları biten TRT ekibi kanyonda mahsur kaldı. Karanlıkta kalmaları sebebiyle yolu bulma endişesi yaşayan TRT ekibi, AFAD ve itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine itfaiye ve AFAD ekipleri Süzek Kanyonu'nda arama çalışması başlattı. Ekipler, belgesel ekibine ulaşarak ana yola kadar eşlik etti. TRT ekibinden yaralanan olmadığı belirtildi.

Gökçebey Belediye Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İhbar üzerine İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerimiz tarafından, belgesel çekmek için Süzek Kanyonu'na gelen 16 kişilik TRT ekibi, dün akşam havanın kararmasıyla arama başlatılarak kurtarıldı. Ekipler, herhangi bir yaralının olmadığını belirtti."