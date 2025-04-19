Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi

Şafak vakti bu fotoğraf ile duyuruldu! 3'ü de Türkiye'ye getirildi
ABD'den vatandaşlarına 'Suriye' uyarısı: Terör saldırısı olabilir, hemen çıkın

ABD'den korkutan "Suriye" uyarısı: Hemen ülkeden çıkın
Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de! İşte madde madde yeni düzenlemeler

Özel hastane yönetmeliği değişti! İşte madde madde yeni düzenlemeler
Trump, iki lidere hakaretler yağdırdı: Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız

"Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız"

TRT dizisinin set aracı takla attı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu

TRT dizisinin set aracı takla attı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gönül Dağı dizisinin başrolü Berk Atan sete gidiş yolunda trafik kazası geçirdi. Servis aracının takla attığı kazada Atan'ın kaburga kemiği kırıldı.

Eskişehir'de çekilenve TRT'de yayınlanan 'Gönül Dağı' dizisinde 'Taner' karakterini canlandıran 33 yaşındaki Atan'ın akşam saatlerinde, yemek arası sonrası sete dönüşte trafik kazası geçirdiği belirtildi. Berk Atan, bulunduğu araç takla attı.

GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, minibüsten yola savrulan oyuncunun kaburga kemiği çatladı. Hastanede birkaç gün gözlem altında tutulacak olan Atan, daha sonra bir süre dinlenecek.

TRT dizisinin set aracı takla attı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu

BERK ATAN KİMDİR?

Berk Atan, 26 Eylül 1991 doğumlu Türk oyuncu ve modeldir. İzmir'in Bornova ilçesinde dünyaya gelmiş ve aslen Boşnak kökenlidir. Lise eğitimini Sıdıka Rodop Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü ve Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim almıştır.

Modellik kariyerine 2011 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında "Gelecek Vaat Eden" seçilerek adım atmıştır. 2012 yılında ise aynı yarışmada birincilik elde etmiştir. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında "Her Şey Yolunda Merkez" dizisiyle başlamış, ardından "Güneşin Kızları", "Dayan Yüreğim", "Cennet'in Gözyaşları" gibi projelerde rol almıştır. En bilinen rolü ise TRT 1'de yayınlanan "Gönül Dağı" dizisinde canlandırdığı Taner Kaya karakteridir.

Berk Atan, 1.88 cm boyunda ve 85 kg ağırlığındadır. Terazi burcu olan oyuncu, aynı zamanda Galatasaray taraftarıdır ve bir köpeği olan Ares'e sahiptir.

Berk Atan'ın rol aldığı bazı projeler:

"Her Şey Yolunda Merkez" (2013)

"Güneşin Kızları" (2015–2016)

"Dayan Yüreğim" (2017)

"Cennet'in Gözyaşları" (2017–2018)

"Gönül Dağı" (2020–günümüz)

"Tahin Pekmez" (2017) – Film

"Üçüncü Gün" (yakında) – Film

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCece Cece:

Geçmiş olsun da ne gerek var köpeğin adına kadar vermişsiniz boyuna kilosuna

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.