Trafik Polisi Yolda Kalan Sürücüye Yardım Etti

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yolda kalan 75 yaşındaki sürücünün yardımına trafik polisi yetişti. Çalışmayan aracı önce iterek çalıştırmaya çalışan polis, devamında kendisi direksiyon başına geçerek aracı çalıştırdı.

Mudurnu ilçe merkezine aracıyla birlikte gelen 75 yaşındaki Mehmet Bayın, yol ortasında kaldı. 75 yaşındaki sürücü aracını bir süre çalıştırmaya uğraştı ancak hareket edemedi. Yolda kalan Mehmet Bayın'ın yardımına bölgede devriye atan trafik polisi yetişti. Trafik polisi Okan Özsoy, yolda kalan yaşlı sürücünün yanına gitti. Aracını iterek çalıştırma teklifinde bulunan polis memuru, yolda kalan aracı ittirdi. İttirmeyle bir türlü otomobil çalışmayınca Özsoy direksiyon başına geçti. Çevredeki birkaç vatandaşın da yardımıyla araç ittirildi. Uzun uğraşlar sonucunda çalıştırılan 75 yaşındaki sürücü aracıyla yoluna devam etti.

Araç sahibi Mehmet Bayın, "Gaz aldım, geldim ve aracı park ettim. Tekrar çalıştırmak istedim ama çalışmadı" dedi. - BOLU