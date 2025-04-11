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Trafik kanunu değişiyor! O ehliyetler iptal edilecek

Trafik kanunu değişiyor! O ehliyetler iptal edilecek
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Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklerle, kırmızı ışık ihlali ve aşırı hız gibi suçlardan kaynaklanan cezalar 2-3 kat artacak. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç kullanma suçu da yeniden düzenlenecek. Ayrıca, 65 yaş ve üzeri vatandaşların trafikte belli şartları sağlayamaması durumunda, trafikten ömür boyu men edilmesi de gündemde.

Trafikteki düzenlemelerle ilgili yeni bir adım atıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak değişikliklere ilişkin 32 maddelik bir tasarının hazırlandığını açıkladı. Bu taslakta kırmızı ışık ihlalinden kaynaklı cezalar, 2-3 katı oranında artacak. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç sürme suçu da yeniden düzenlenecek. 65 yaşı üstü vatandaşlarının trafikte belli şartları sağlayamaması halinde trafikten ömür boyu men edilmesi de gündemde.

HIZ SINIRINI 5 KERE AŞANLARIN EHLİYETİNE 3 YIL EL KOYULACAK

Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, AK Parti önümüzdeki günlerde Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliğe gidilmesi için yeni yasa teklifi vermeye hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığının hazırladığı raporlar ve etki analizleri kapsamında son iki yılda meydana gelen trafik kazalarının sebepleri masaya yatırıldı. 200 maddelik kanunda, 32 maddede değişikliğe gidilmesi uygun görüldü. Edinilen bilgiye göre, trafik cezaları oransal olarak yüzde 100 ila 200 oranında artırılacak. Kırmızı ışık ve aşırı hız ihlalinden kaynaklı cezalar caydırıcı hale getirilecek. Bu kapsamda, kırmızı ışık kuralını bir yıl içinde üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücülerin ehliyetlerine 3 ay süreyle el konulacak. Aynı yıl içinde kırmızı ışık kuralını ikinci kez üç defa ihlal edenlerin ehliyetlerine 135 gün, aynı suçu bir yıl içinde üç kez işleyenlerin sürücü belgelerine 180 gün süreyle el konulacak. Hız sınırlarını yıl içinde 5 kere yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal suçu işleyenlere ehliyetlerine uygulanan 1 yıl el koymanın cezası 3 yıla çıkarılacak.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN YANDI

Alkollü araç kullananların sürücü belgesine en az bir yıl süreyle el konulacak. 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücülere verilen 6 aylık ehliyette el koyma cezası 1 yıla çıkarılacak. Üst sınırı 5 yıl ehliyete el konulması olan bu cezanın iki katı oranında artırılması da gündemde. Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülerin ehliyetine el konulma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması da gündemde.

YETERLİLİĞİ OLMAYAN 65 YAŞ ÜSTÜ SÜRÜCÜLER TRAFİĞE ÇIKAMAYACAK

Ehliyet alma şartları da değiştirilecek. İleri yaşta araç kullanmada kaynaklı trafik kazaları da bu kapsamda değerlendirilecek. 65 yaşı üstü vatandaşlarının trafikte belli şartları sağlamaması halinde trafikten ömür boyu men edilmesi de gündemde. Fiziksel ve psikolojik yeterliliği olmayan 65 yaş üstü sürücüler trafiğe çıkamayacak. 65 yaş üstü her sürücü her yıl bir kez bu testlerden geçecek.

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Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (17)

Haber Yorumlarıalbatros :

65 yaş üzerine araba bile vermeyen ülke 70 yaş üzerine ülke teslim ediyor :)))

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Haber YorumlarıAhmet Çetin:

65 yaş üstü siyasetçilere de kontrol şartı getirilmeli, psikolojik ve fiziki şartları taşıyamayanlar siyasetten azledilmelidir.

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Haber YorumlarıMehmet Alper Hakan:

65 yaş üstü diyerek insanları öteleyemezsiniz. Asıl bir yasak gelecekse o halde 65 yaş üstü siyaset yapmasın ve ülke yönetmesin. E malum sizin bakış açınıza göre yetersizler ya. o zaman siyaset ve hükümeti yetersizler idare etmesin

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

adil bir düzenleme olacaksa konulan her kural ve ceza başımız üstüne ama ibresi 300 olan 3-4 şeritli yollarda 70-80 le git demek pek adil değil ilk etapta limitler kurallar uzamanlar tarafından değerlendirilip yenilenmesi lazım sona ömür boyu aynı kurallar devam etsin her gelen bir kural ekleyip mevcut kuralları bozmasın

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Haber Yorumlarıergun özyücel:

Bir anket yapılsa trafikte en çok hangi yaş gurubu sıkıntı yaratıyor diye sanırım yaşlı gurup sınıfı geçer . çünkü, onlar temkinli ,sabırlıdır ama gençler öfkeli ,sabırsız her an kavgaya hazır değiller mi?

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Haber YorumlarıKartal Doğan:

Siz hiç 65 yaş üstünün trafikte makas attığını, yada drift yaptığını gördünüz mü ? Ne saçmalamak için yarışa girdiniz yani, Emekliye taksit taksit 4 bin lira ikramiye verdiniz onu da her sene böyle gerimi alacaksınız. Pes ya, Siyasetçiler de her sene teste girsin kabul mü ?

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Haber YorumlarıMehmet Alper Hakan:

verilen hak geri alınamaz. nah iptal ederler o ehliyetleri ne zannediyorlar bunlar kendilerini ya akşam dizi izlerken oturup yasamı tasarlıyorlar.

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Haber Yorumlarıakpli tımarcısı:

fotu arap receb yine bi işler peşinde :D dümen çevirerek yine elini milletin cebine atacak utts gibi

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Alkollü araç kullanmayın. benzinli veya dizel kullanın..

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Haber YorumlarıYilmaz Erişkin:

Çok saçma hız sınırı muhabbeti uzun yol şoförü mesleği bu iş olan adam ne yapacak trafik yeri geliyor yetmişe radar kuruyor saçma bir ceza 5 kere girdi ehliyeti al adam 365 araba sırtında ayrıca eşitlik ilkesine aykırı çünkü samsundaki radar sayısıyla diğer iller birmi 16 radar aracı bir şehirde olurmu 3500 km yaptım Antalya'ya bir radar görmedim Samsun'a girsim aynı anda 3 radardan bir cevirmeden geçtim aslında güney doğu samsun samsun mağdur

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