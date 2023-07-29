Trabzon'un Of ilçesinde denize giren çocuk boğuldu
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Trabzon'un Of ilçesinde denize giren 17 yaşındaki İsmail Şimşek boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Şimşek'in cansız bedenine ulaştı.
Trabzon'un Of ilçesinde denize giren çocuk boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Kıyıboyu Mahallesi'nde serinlemek için denize giren 17 yaşındaki İsmail Şimşek'in suda kaybolduğunu gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Şimşek'in cansız bedenine ulaştı.
Şimşek'in cenazesi Of Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: AA / Mustafa Yaşar - Yaşam