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Trabzon'un Of ilçesinde denize giren çocuk boğuldu

Yaşam Haberleri

Trabzon'un Of ilçesinde denize giren 17 yaşındaki İsmail Şimşek boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Şimşek'in cansız bedenine ulaştı.

Trabzon'un Of ilçesinde denize giren çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Kıyıboyu Mahallesi'nde serinlemek için denize giren 17 yaşındaki İsmail Şimşek'in suda kaybolduğunu gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Şimşek'in cansız bedenine ulaştı.

Şimşek'in cenazesi Of Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Yaşar - Yaşam

Sahil Güvenlik Komutanlığı 112 Acil Çağrı İsmail Şimşek Trabzon Yaşam Haberler

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