Trabzon'dan Antalya'ya Tatil İçin Gelen Kuzen Boğuldu

TRABZON'dan Antalya'ya kuzeni Volkan Bakan (27) ile

tatile gelen Mustafa Baytar (22), denizde yüzerken boğuldu. Yakınlarını telefonla arayarak acı haberi veren Bakan, kuzeninin cansız bedeni başında uzun süre gözyaşı döktü.

Boğulma olayına şahit olan Burak Şahin, "İki kuzen tatil için Trabzon'dan gelmiş. Yüzerken biri kıyıya döndü, diğer suda batıp çıkmaya başladı. İlk başta kimse aldırış etmedi. Daha sonra Sahil Güvenlik ve cankurtaranlar arama yaparak çıkartmaya çalıştı. Uzun süre aradılar. Sudan çıkardılar ama hayatını kaybetmişti" dedi.