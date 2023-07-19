Trabzon'da Arama-Kurtarma Gönüllüsü 188 Can Kurtardı

Trabzon'da yaşayan Ahmet Cerrah, arkadaşının ölümünden etkilenerek arama-kurtarma gönüllüsü oldu ve bugüne kadar 188 can kurtardı. Kendisini hayat kurtarmaya adayan Cerrah, Sürmene Arama-Kurtarma Derneği'ni kurdu ve bölgede birçok olaya müdahale etti.

TRABZON'da yaşayan Ahmet Cerrah (45), 12 yıl önce kamyonet ile Çoruh Nehri'ne düşen arkadaşı Hüseyin Dervişoğlu'nun (32) cansız bedenine 10 ay sonra ulaşılmasından etkilenip, arama-kurtarma gönüllüsü oldu. Kendisini hayat kurtarmaya adayan Cerrah, aldığı eğitimler sonrası Sürmene Arama-Kurtarma Derneği'ni (SÜR-AK) kurdu. Bölgede boğulma, sel, heyelan, yangın gibi olayların yanı sıra deprem afetlerinde de yer alan Cerrah, bu zamana kadar 188 can kurtardı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 22 Nisan 2011'de baraj inşaatından dönen görevli Jeofizik Mühendisi Hüseyin Dervişoğlu ile İnşaat Mühendisi Orhan Kemal Ulusoy'un (29) bulunduğu kamyonet, Çoruh Nehri'ne düştü. Kurtarma çalışmaları ile hurdaya dönen kamyonet sudan çıkarıldı ancak mühendislere ulaşılamadı. Kazadan 10 ay sonra Dervişoğlu'nun cansız bedenine ulaşılırken, Ulusoy'a dair bir ize rastlanılamadı.

İşini severek yapmanın önemli olduğunu söyleyen Cerrah, "İnsanların bana 'deli' dediği anlar oldu. Ama insanları kurtarınca, aldığım dualar bana yetiyor. Bu günlere kadar geldik; çok şükür. Depremlerin ardından Adıyaman'a da gittik. Orada acıyı hissettik. İnsanın başına gelmeden, bazı şeyleri anlaması ne yazık ki; mümkün olmuyor. Bir insan kaybolduğu veya bir afet yaşandığı zaman; hiçbir şey yapmadan yatakta öylece yatmam mümkün olmuyor. Benim çocuğum olmuyor. Çocuğum olmadığı için ben o boşluğu da hayat kurtararak, doldurmaya çalışıyorum. Felaketlerde kaybolan kişileri, yabancı olarak aramıyoruz. Sanki benim annem, babam, kardeşim, hiç olmayan evladım gibi görüyorum" dedi.