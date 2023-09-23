Tosya'da Evinden Düşen Genç Kız Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde evinin balkonundan düşmesi sonucu hayatını kaybeden genç kız, okul arkadaşlarının da katıldığı törende gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Tosya'da İbni Selim Mahallesi Fazıl Boyner Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın 3'üncü katında ikamet eden 18 yaşındaki Funda Coşkun, henüz bilinmeyen sebeple evinin balkondan düştü. Kanlar içerisinde kalan Funda Coşkun, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan otopsinin ardından Funda Coşkun'un cenazesi, Kastamonu'dan Tosya ilçesine gönderildi. Tosya'da Asri Mezarlığında öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına toprağa verildi. Cenazeye, Coşkun'un okul arkadaşları ile ailesi katıldı. - KASTAMONU