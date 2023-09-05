Torbalı Belediyesi Personeli Yaşlı Adamı Kurtardı

Torbalı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personellerinin dikkati hayat kurtardı. Günlük olarak yemek götürdükleri 63 yaşındaki A.K.'nin, iki gündür yemekleri almamasından şüphelenen personeller, yaşlı adamı yere yığılmış halde buldu. Tedavi altına alınan yaşlı adamın vücudunu sinek ve böceklerin sardığı öğrenildi.

Torbalı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personellerinin dikkati hayat kurtardı. Günlük olarak yemek götürdükleri 63 yaşındaki A.K.'ye bugün yemeğini götüren belediye ekipleri, yaşlı adamın dün yemeklerini almadığını fark etti. Antidepresan tedavisi de gördüğü öğrenilen yaşlı adamın, durumunu merak eden belediye personelleri Cevriye Kırlı ve Şükrü Aydemir, komşularla görüştü. Komşuların '2 gündür görmedik' demesi üzerine Cevriye Kırlı, evi kontrol etmek istedi. Evin arka tarafındaki pencereyi bir şekilde açmayı başaran Kırlı, yaşlı adamı çırılçıplak yerde yatar vaziyette gördü. Bilinci açık olan ancak hiçbir şekilde tepki vermeyen, vücudunu hareket ettirmeyen adamın, üstünü sinek ve böceklerin sardığı, vücudunda döküntüler oluştuğu görüldü.

İTFAİYE BALYOZLA KAPIYI KIRDI

İki gündür bu şekilde kurtarılmayı bekleyen yaşlı adam için eve sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Balyozla kapının kırılmasıyla içeri girmeyi başaran sağlık ekipleri, A.K.'yi folyoya sararak evden çıkardı. İlk müdahaleyi yaptıktan sonra Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürülen Ali K., tedavi altına alındı. Öte yandan yaşlı adamın hayatını kurtaran belediye personellerinden Cevriye Kırlı, "A.K.'ye düzenli olarak her gün yemek götürüyoruz. Bazen evde olmadığı için verandadaki masaya yemeklerini bırakıyoruz. Dün de öyle yaptık. Bugün kapıyı çaldığımızda yine açmadı. Sonra masadan dünkü yemeklerin alınmadığını gördük. Kuşkuya kapıldık, sonrası da malum. Onu fark ettiğimizde konuşmaya çalıştık ancak tepki veremiyordu. Eli bile kıpırdamıyordu. Hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdik. İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşur" ifadelerini kullandı.

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, dikkatleri ile hayat kurtaran belediye çalışanlarını kutladığını belirterek, "Personelimizin dikkati ve görevlerinde aldıkları sorumlulukla bugün bir vatandaşımızı hayata tekrar kazandırmasına vesile olması bizleri gururlandırdı. İşlerini layıkıyla yapan mesai arkadaşlarımızı kutluyorum" dedi.