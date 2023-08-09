Sivas'ta torakçılar tarafından toplandıktan sonra büyük bir özenle dizilen odun parçaları koni şeklini alırken görüntüleri ise adeta bir sanat eserini andırıyor. Mangal kömürü yapımı oldukça zahmetli olan bu iş, torakçı ailesi için bir meslek haline gelmiştir.

Torakçıların sanat eserleri, içten yanarak kazanç sağlıyor

Sivas'ta torakçılar tarafından toplandıktan sonra büyük bir özenle dizilen odun parçaları koni şeklini alırken görüntüleri ise adeta bir sanat eserini andırıyor

SİVAS Sivas'ta torakçılar tarafından toplandıktan sonra büyük bir özenle dizilen odun parçaları koni şeklini alırken görüntüleri ise adeta bir sanat eserini andırıyor.

Mardin'den Sivas'a gelen ailenin zorlu mangal kömürü mesaisi devam ediyor. Kavurucu sıcaklara rağmen aile mangal kömürü yapabilmek için gece gündüz demeden ter döküyor. Yaklaşık 4 ay önce kesimi yapılan odunlar adeta sanat eseri gibi büyük bir özenle tek tek dizilerek koni halini alıyor. Odun parçaları koni şeklinde dizilip üstü saman ve toprakla kapatılarak ocak adı verilen alan oluşturuluyor. Tepesinden açılan delikten koninin içine atılan közlerle kontrollü şekilde yakılmaya başlanan odunlar, 10 ila 15 gün süresince içten içe yanarak mangal kömürüne halini alıyor. Hazır hale gelen kömürler çuvallanarak toptancılara satılıyor. Yapımı oldukça zahmetli olan mangal kömürünün yapım serüvenini Sivaslı fotoğrafçı Ahmet Şahin tarafından kayıt altına alındı.

"Diğer işlere göre çok zahmetli"

Mahmut Tan, mangal kömürü yapmanın zahmetli olduğunu ifade ederek, " 4'üncü ayın 15'inde biz buraya geldik. İlk önce 1 ay kesim yaptık. Sonra odunumuz çektik. Getirip ocak yaptık. Ondan sonra ateşe verdik. 15-20 gün arasında yanacak. Kömür olduktan sonra üstünü naylon ile kapatıp hava almayacak şekilde, ateş sönsün diye. 4-5 gün bekletip daha sonra çıkartmaya başlıyoruz. Kaliteli bir kömür çıkıyor. Diğer işlere göre çok zahmetli ama mesleğimiz oldu. 6-7 senedir bu işi yapıyoruz. Bunları toptancılara satıyoruz. Bir ocakta 15 römork odun var" dedi.