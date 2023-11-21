Tokat'ta bulunan bir ahşap evde çıkan yangın, mahalle sakinlerini paniğe sevk etti. Yangın sonucunda evde maddi hasar meydana gelirken, yangın sırasında evde uyuyan bir kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

Tokat'ta Ahşap Evde Çıkan Yangın Mahallede Paniğe Neden Oldu

Ahşap evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

TOKAT - Tokat'ta Ahşap evde çıkan yangın mahalle de paniğe neden olurken bir kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre; Yangın, Tokat Büyükbeybağ caddesinde bulunan ahşap bir evde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebeple evin odunluk kısmında alevler yükseldi. Alevler kısa sürede ahşap evin odunluk kısmını sardı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ahşap evde maddi hasar meydana gelirken yangın sırasında evde uyumakta olan bir kişi dumanlardan etkilendi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen şahıssa olay yerinde müdahale bulundu. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.