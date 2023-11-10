Tokat'ın Zile ilçesinde teyzelerden duygusal Atatürk anması

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Çiftlik köyünde Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacak çocuk bulamayınca kendileri şiir okuyarak kutlayan teyzeler Atatürk'ü anmayı unutmadı.

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Çiftlik köyünde Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusu farklı bir şekilde yaşatılmıştı. Köyde hane halkının azlığı ve çocuk nüfusun olmayışı Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusuna engel olmamış, köyde bulunan teyzeler tarafından düzenlenen 100. yıl kutlamalarında ilkokulda ezberledikleri şiirleri okumuşlardı. O güzel anlar köyde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımış ve gündem olmuştu. Köylerinin simgesi haline gelen teyzeler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yılında anmayı unutmadılar. Kapalı olan köy okulunun önünde şiir okuyan teyzeler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgilerini gösterdi. - TOKAT