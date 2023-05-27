TOGG, Depremzedelerin Sünnet Aracı Oldu

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, depremzede olan Kılıç kardeşlere yerli ve milli otomobil TOGG'u sünnet aracı olarak tahsis etti.

Togg depremzede kardeşlerin sünnet aracı oldu

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'den, sünnet olan depremzede kardeşlere Togg'lu sürpriz

SİVAS - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'den, sünnet olan depremzede kardeşlere Togg'lu sürpriz, yerli ve milli otomobil TOGG Kılıç kardeşlerin sünnet arabası oldu.

Kahramanmaraşlı merkezli asrın deprem felaketinde Malatya Fırat Mahallesinde evleri hasar gören Kılıç ailesi Binali Yıldırım KYK Kampüsü Kızılırmak Yurdunda misafir edildi. Ziya Kılıç ve Yasemin Kılıç'ın 9 yaşındaki oğulları Mehmet Akif Kılıç ve 6 yaşındaki kardeşi Ahmet Egemen Kılıç bugün düzenlenen sünnet düğünü ile sünnet olarak erkekliğe ilk adımlarını attılar.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Kılıç kardeşlere unutamayacakları bir sünnet hediyesi verdi. Bilgin, Sivas Belediye Başkanlığına ait yerli ve milli otomobilimiz TOGG'u depremzede kardeşler için sünnet aracı olarak tahsis etti. Sünnet çocukları süsleniş araçla konvoy oluşturup şehir turu atarak sünnet salonuna gitti.

Kılıç kardeşler, yaşadıkları mutluluğu dile getirip Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür etti.