Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok ediyor

Sonbahar meyvesi olan ve halk arasında "Kiren" olarak da bilinen kızılcık, neredeyse tam bir şifa deposu. Meyvesinden yaprağına, kökünden kabuğuna kadar her yeri faydalarla dolu olan kızılcık özlerinin 4 saat içinde kanserli hücreleri yok ettiği tespit edildi.

Ünlü hekim İbni Sina'nın, yaraları yıkamak için ve yanıkları tedavi etmek için kullandığı kızılcık meyvesinin bir mucizevi etkisi daha ortaya çıktı. Kızılcık özlerinin, kanserli hücreleri 4 saatte yok ettiği tespit edildi.

YAPILAN SON ÇALIŞAM HEYECAN YARATTI

Kızılcık ağızda oluşan ve aft gibi rahatsızlıklara yol açan bakterileri azaltmak gibi bir özelliği vardır. Kızılcık hücreleri koruyan bir antioksidan deposu. Süper besin olarak bilinen Kızılcık üzerine yapılan son çalışmanın sonuçları, bilim dünyasında büyük heyecan yarattı. Kızılcıkta bulunan antioksidanlar brokoliden beş kat daha fazla. Yapılan son çalışma bu meyvenin kanserle mücadelede etkili olduğunu gözler önüne serdi.

KANSERLİ HÜCRELİ 4 SAATTE YOK ETTİ

Cornell Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırma, kızılcık özlerinin meme kanseri hücreleri üzerindeki etkilerini inceledi ve sonuçlar şaşkınlık yarattı. Araştırmacılar, kızılcık özlerini insanlardaki meme kanseri hücreleri üzerinde test etti. Bilim insanların 4 saat içinde kanserli hücrelerin büyük bir kısmının yok olduğuna şahit oldular.