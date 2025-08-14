Tercihi yüzünden evlatlıktan reddedilen genç, video çekip yardım istedi

Bir genç, ailesi tarafından yaşam tarzı ve normları nedeniyle baskı gördüğünü ve sonuç olarak evlatlıktan reddedildiğini belirtti. Bu durum karşısında çaresiz kalan genç, sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundu. Ailesinin anlayışsız tutumu karşısında zor durumda kalan genç, toplumun desteğini bekliyor.

Bir genç, yaşam tarzı ve yönelimi nedeniyle ailesinden uzun süredir baskı gördüğünü, bu baskılar sonucunda evlatlıktan reddedildiğini ve ölümle tehdit edildiğini söyleyerek sosyal medyada yardım çağrısında bulundu.

"KAYBEDECEK HİÇBİR ŞEYİM KALMADI"

Paylaştığı videoda doğum gününde evden atıldığını belirten genç, "Evlatlıktan reddedildim. Patronumun tacizine maruz kaldım, kanıtlarım olmasına rağmen şikayetçi olamadım. Yönelimim yüzünden yıllardır psikolojik ve fiziksel şiddet görüyorum. Bugünkü tehditlerden sonra hiçbir şeyi gizlemeden anlatmak istedim, çünkü kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı" ifadelerini kullandı.

"PEŞİME DÜŞECEKLER" ENDİŞESİ

Gencin anlattıklarına göre ailesi, çocukluğundan bu yana kendisine baskı uyguluyor, fiziksel şiddet gösteriyor ve yaşam tarzına müdahale ediyordu. "Onların yanına gittiğimde piercingimi bile gizlemem gerekiyordu" diyen genç, videoyu paylaştıktan sonra peşine düşüleceğinden endişe ettiğini dile getirdi.

Baba ile Telefon Görüşmesi: "Sen Benim Sebebim Olacaksın"

Genç, telefonla aradığı babasından da tehdit içerikli sözler duyduğunu öne sürdü. Görüşmede babasının, "Bana kötü şeyler yaptırtma. Sen benim sebebim olacaksın. Allah da biliyor, peygamber de biliyor. Fazla uzun sürmez" dediği iddia edildi.

