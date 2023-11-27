Erzurum'un Aşkale ilçesinde gece sabaha karşı başlayan yağmur yerini sabahın ilk ışıklarıyla kar yağışına bıraktı. Aşkale Karayolları ekipleri Tepebaşı ve Kop dağı gibi önemli geçitlerde aralıksız çalışarak sürücülerin zorluk yaşamadan ulaşıma devam etmesini sağlıyor.

Tepebaşı ve Kop Geçidi'nde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde gece sabaha karşı başlayan yağmur yerini sabahın ilk ışıklarıyla kar yağışına bıraktı.

Haftanın ilk günü saatler sabah 09.00'u gösterirken başlayan kar yağışında sürücülerin zorluk yaşamadan ulaşıma devam edebilmesi için Aşkale Karayolları ekipleri Tepebaşı ve Kop dağı gibi önemli geçitlerde aralıksız çalışıyor.

Ekipler kar yağışı ile birlikte iki önemli geçitte yol açma ve tuzlama çalışması yaparak olası bir kapanma ve trafik kazalarının da önüne geçiyor.