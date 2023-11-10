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TEM Otoyolu'nda TIR'a çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı

Kocaeli Dilovası'nda meydana gelen kazada, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan bir otomobil, arkadan çarptığı TIR'a çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı ve olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis inceleme başlattı.