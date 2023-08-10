Tekirdağ Hayrabolu'da 31. Ayçiçeği Festivali Başladı

Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesinde bu yıl 31'incisi düzenlenen "Ayçiçeği Festivali" başladı.

Belediye bahçesi önünde düzenlenen festival, Atatürk Anıtına çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, burada yaptığı konuşmada, festivallerde kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yaşandığını söyledi.

Hayrabolu'nun tarım, hayvancılık ve tarım makine ekipmanları üretimi ile kendini duyurmuş bir ilçe olduğunu aktaran İnan, "Bu festivalle hem sosyokültürel hem de ekonomik alanda sesimizi bir kez daha duyuracağız. İlçemizin tanıtımı katkı sağlamaya farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz. Festival boyunca birbirinden güzel etkinliklerle, konserlerle vatandaşlarımız eğlenecek." dedi.

Ardından, Hayrabolu Halk Dansları Topluluğu ve Bulgaristan Karnobat Halk Topluluğu, protokol üyeleri, halk oyunları ekipleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşü yapıldı.

Daha sonra protokol üyeleri stantları ziyaret etti, halk oyunları ekiplerinin gösterilerini izledi.

Festival 14 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.