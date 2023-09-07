Tekirdağ'da sel felaketinde hayatını kaybeden emekli öğretmenin cenazesi Kartal'da defnedildi
Tekirdağ'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden emekli öğretmen Raile Şimşek için Kartal'daki evinin önünde cenaze namazı kılındı. Şimşek'in yakınları ve öğrencileri gözyaşlarını tutamadı. Cenaze törenin ardından Şimşek, Denizli'nin Çardak ilçesi Tutluca köyüne gönderildi. İğneada'daki selde kaybolan Ahmet Şimşek'in cenazesine ise ulaşıldı.
Tekirdağ'da yaşanan sel felaketinde yaşamını yitiren emekli öğretmen Raile Şimşek için Kartal'daki evinin önünde cenaze namazı kılındı.
İğneada'daki selde eşi emekli öğretmen Ahmet Baki Şimşek ile suda kaybolduktan sonra cesedi bulunan Raile Şimşek'in cenazesi Kartal'daki evinin önüne getirildi.
Şimşek'in için cenaze namazı kılınırken merhumun yakınları ve öğrencileri gözyaşlarını tutamadı.
Cenaze törenin ardından, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Denizli'nin Çardak ilçesi Tutluca köyüne gönderildi.
Öte yandan, İğneada'daki selin ardından kaybolan Ahmet Şimşek'in cenazesine ulaşıldığı bildirildi.