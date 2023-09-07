Tekirdağ'da sel felaketinde hayatını kaybeden emekli öğretmenin cenazesi Kartal'da defnedildi

Tekirdağ'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden emekli öğretmen Raile Şimşek için Kartal'daki evinin önünde cenaze namazı kılındı. Şimşek'in yakınları ve öğrencileri gözyaşlarını tutamadı. Cenaze törenin ardından Şimşek, Denizli'nin Çardak ilçesi Tutluca köyüne gönderildi. İğneada'daki selde kaybolan Ahmet Şimşek'in cenazesine ise ulaşıldı.